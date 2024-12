VIDEO Ovog mladića optužuju da je ubio ruskog generala: FSB objavio snimku

Rusija je u srijedu priopćila da je uhitila državljanina Uzbekistana koji je priznao da je prema uputama ukrajinske sigurnosne službe podmetnuo bombu koja je dan ranije u Moskvi usmrtila general-pukovnika Igora Kirilova. Kirilov, koji je bio načelnik ruskih postrojbi za nuklearnu, biološku i kemijsku zaštitu, ubijen je ispred svoje stambene zgrade zajedno sa svojim pomoćnikom kada je eksplodirala bomba skrivena u električnom skuteru. On je najviši ruski vojni časnik kojeg je Ukrajina ubila u atentatu unutar Rusije. Ukrajinska obavještajna služba SBU, koja je Kirilova optužila da je odgovoran za upotrebu kemijskog oružja protiv ukrajinskih trupa, što Moskva niječe, preuzela je odgovornost za ubojstvo.

Ruski istražni odbor, koji istražuje teška kaznena djela, u srijedu je u priopćenju naveo da im je neimenovani osumnjičenik tijekom ispitivanja rekao da je došao u Moskvu gdje je primio improviziranu eksplozivnu napravu za atentat. U priopćenju se navodi da je opisao kako je uređaj postavio na električni skuter koji je parkirao ispred ulaza u zgradu u kojoj je Kirilov živio. Istražitelji su naveli kako je rekao da je postavio nadzornu kameru u unajmljenom automobilu u blizini i da su organizatori atentata iz ukrajinskog grada Dnipra koristili kameru kako bi pratili Kirilova i daljinski detonirali uređaj kada je izašao iz zgrade.

U priopćenju se navodi da je osumnjičeniku ponuđeno 100.000 dolara za njegovu ulogu u ubojstvu i azil u jednoj europskoj zemlji. Istražitelji su rekli da identificiraju druge osobe umiješane u napad, a dnevne novine Kommersant izvijestile su da je još jedan osumnjičenik priveden. Reuters to nije mogao neovisno potvrditi. Nexta je na platformi X podijelila snimku koju je, kako navodi, objavio FSB. Riječ je, dodaje se, o snimci ispitivanja 29-godišnjeg uzbekistanskog državljanina, osumnjičenog da je ubio generala Kirilova.

