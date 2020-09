VIDEO Ovako se bočno parkira: Vozač pokazao nevjerojatnu vještinu i otkrio svoju tajnu

S bočnim parkiranjem muče se mnogi vozači, no jedan je Indijac pokazao kako se to radi, a na njegovoj sposobnosti mnogi bi mu pozavidjeli.

PJ Biju, vozač autobusa iz Kerala posudio je prijateljevu Toyotu Innovu, kada mu ju je došao vratiti, parkirao ju je ispred kuće, ali na malenom dijelu uz provaliju na koji je doslovno stao samo automobil.

S autom se provukao između ograde i parkirao ga bez ikakve muke dok su ostali prolaznici s čuđenjem gledali.

This is his how he parks... pic.twitter.com/4ZGiKC1I1S