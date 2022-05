VIDEO Objavljena nova snimka uništavanja najskupljeg ruskog tenka: Razorila ga je jeftina raketa

Objavljene su nove snimke na kojima se vidi kako ukrajinske snage uništavaju moćni ruski tenk T-90M vrijedan čak četiri milijuna funti, odnosno oko 35 milijuna kuna.

Snimku uništavanja najsuvremenijeg ruskog tenka objavilo je ukrajinsko ministarstvo obrane, a uništio ga je raketni bacač švedske proizvodnje koji košta svega 18.500 funti, odnosno oko 160 tisuća kuna.

- Ponos ruske tenkovske industrije uništio je švedski ručni protutenkovski bacač granata Carl Gustaf. Zahvaljujemo švedskom narodu i kralju na pomoći - objavilo je ukrajinsko ministarstvo.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new 🇷🇺T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx