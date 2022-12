VIDEO Nova prijetnja iz Rusije: U lansirni silos spustili još jednu golemu raketu

Rusija je u četvrtak uputila novu nuklearnu prijetnju Velikoj Britaniji. Naime, spustili su drugu golemu raketu u lansirni silos. Snimku su objavili državni mediji, a na njoj se vidi kako se raketa Jars, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu te dosegnuti mete u cijeloj Europi i u SAD-u, spušta u zemlju u bazi Kozelski. Ta se baza nalazi oko 250 kilometara južno od Moskve, prenosi Daily Mail.

Prijetnja dolazi dan nakon što je više snimaka pokazalo kako još jedan projektil stiže u istu bazu i kako je umirovljeni ruski general rekao da bi Rusija trebala dati prednost napadu na London, umjesto Washingtona.

- London je u susjedstvu... London je glavno leglo svih gadosti - rekao je general pukovnik Andrey Gurulev te naveo kako je Washington predaleko.

The second silo-based intercontinental ballistic missile "Yars" in two days has taken up combat duty in the Kozelsk formation of the Strategic Missile Forces in the Kaluga region of Russia, the Russian Defense Ministry said. pic.twitter.com/qzG9bR11uy