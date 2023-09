VIDEO Katastrofalni prizori u Hong Kongu: Najobilnija kiša u 140 godina ostavila kaos

Obilna kiša natopila je Hong Kong dovodeći do velikih poplava u gusto naseljenom gradu, poplavljujući ulice, trgovačke centre i postaje podzemne željeznice. Posebna kineska administrativna regija zabilježila je najveću količinu padalina u sat vremena u posljednjih 140 godina, otkad postoje zabilježeni podaci.

Zvjezdarnica u Hong Kongu izvijestila je o 158,1 milimetara padalina između 23 sata i ponoći u četvrtak po lokalnom vremenu. Meteorološki zavod izdao je najveće, crno upozorenje na kišnu oluju i rekao da je više od 200 mm oborina zabilježeno na glavnom otoku Hong Konga, Kowloonu i sjeveroistočnom dijelu gradskih Novih teritorija od četvrtka navečer.

6.2 inches of rain fell in one hour today in Hong Kong causing severe flooding.



It has been an awful week of flooding around the world in Greece, Turkey, Spain, Italy, China and Brazil killing dozens.

pic.twitter.com/DgE16FhG4W