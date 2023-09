VIDEO Kaos na popularnom festivalu: Više od 70.000 ljudi zapelo u blatu, jedna osoba poginula

Tisuće ljudi i dalje ne mogu napustiti festival Burning Man u pustinji Nevada nakon što su jake kiše tlo pretvorile u blato. Pokrenuta je istraga o pogibiji jedne osobe. Okolnosti smrti još uvijek nisu poznate. Sudionicima festivala, a prema procjenama, riječ je o više od 70.000 ljudi, rečeno je da se sklone i sačuvaju hranu, vodu i gorivo.

Burning Man hit by heavy rains, now mud soaked.

People there told to conserve food and water as they shelter in place.

(Video: Josh Keppel) pic.twitter.com/DuBj0Ejtb8