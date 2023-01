Snažan potres pogodio tursko-iransku granicu: Uništene kuće, bolnice u pripravnosti

Potres magnitude do 5,9 pogodio je u subotu tursko-iransko pogranično područje, uništivši kuće u glavnom gradu iranske pokrajine, izvijestili su iranski mediji i Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

"Prema preliminarnim zapažanjima izvjestitelja Farsa, količina razaranja kuća i zgrada u gradu Hoju relativno je velika", izvijestila je poluslužbena novinska agencija Fars.

Potres je bio jakosti 5,6 i bio je na dubini od 10 kilometara, objavio je EMSC. Iranski mediji navode da je potres bio magnitude 5,9 i da je pogodio iransku pokrajinu Zapadni Azerbajdžan.

Iranski dužnosnici rekli su da su spasilačke ekipe poslane u to područje i da su bolnice stavljene u pripravnost, javili su državni mediji.

