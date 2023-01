Novi jači potres pogodio Italiju, građani uznemireni: 'Stolci su se pomicali, tresao se i luster'

Nešto prije podneva sjever Italije pogodio je jači potres magnitude 5.0 po Richteru. Epicentar potresa bio je 23 kilometra od obalnog grada Riminija.

Potres je bio na dubini od 10 kilometra, javlja EMSC, a osjetio se diljem regije Emilia-Romagna. Trajao je samo nekoliko sekundi.

#Earthquake (#terremoto) possibly felt 29 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/5RpLyfavwh