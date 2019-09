VIDEO Kako se Tito spontano obratio Amerikancima na engleskom i Tuđman Rusima na ruskom

Stara videosnimka, objavljena na Youtube kanalu British Movietone, koja je isplivala ovih dana u raspravi na Twitteru između dvoje iskusnih novinskih reportera Tima Judaha i Zorana Kusovca, dosad najspontanije pokazuje kako je zapravo maršal Tito vladao engleskim jezikom.

Video je snimljen tijekom intervjua američke novinarke Helen Fisher iz agencije United Press (UPI) s Josipom Brozom Titom u njegovoj rezidenciji u Beogradu. Teško je utvrditi o kojoj godini je riječ, no čini se da je to negdje početkom 1950-ih. Spiker u prilogu govori kako već sam Titov pristanak na ovaj intervju ilustrira “njegov prijateljskiji stav prema zapadnim demokracijama”.

Novinarka i Tito razgovaraju s pomoću prevoditeljice, no kad novinarka na kraju pita jugoslavenskog državnika ima li kakvu posebnu poruku za američke gledatelje, on ušutkava prevoditeljicu i odgovara na engleskom. Pomalo nervozno, kao učenik pred učiteljicom, ali ipak uspijeva dogurati tih par rečenica do kraja, premda u jednom trenutku traži pravu riječ koje se nikako ne može sjetiti, pa pucketa prstima u smjeru prevoditeljice. Završivši prvu rečenicu odgovora, kao da ni sam nije siguran je li njegov engleski razumljiv, znakovito pogledava prema prevoditeljici. Na samom kraju, kao da se smije sam sebi i svojim pokušajima obraćanja Amerikancima na njihovu jeziku. Možda je najsmješnije kako Tito izgovara riječ "sympathy", s naglaskom na "ti".

Uostalom, pogledajte sami:

Sličan spontani pokušaj obraćanja nekom velikom svjetskom narodu na njegovu jeziku imao je, inače, i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Ruski novinar u jednom intervjuu 1993. zamolio je Tuđmana da kaže nešto na ruskom. Tuđman improvizira, ali uspijeva dogurati do pola rečenice, no onda se ne može sjetiti neke riječi. Hoće reći da želi da prijateljski hrvatsko-ruski odnosi budu dobri na svim… – “kak’ skazat” – razinama, kaže prevoditeljica, što Tuđman prihvaća, ali onda i dodaje što je zapravo mislio: na svim područjima, “oblastjah”.

Pogledajte taj video:

Novinar Zoran Kusovac, inače, prisjeća se jedne zgode, koju nemamo dokumentiranu videosnimkom, u kojoj se Tuđman javljao uživo u program CNN-a nakon zrakoplovne nesreće kod Dubrovnika 1996., u kojoj je poginuo američki državni tajnik za trgovinu Ron Brown. Prema Kusovčevu sjećanju, pitanje iz CNN-ova studija bilo je o tome je li bilo očevidaca pada zrakoplova: “Did anyone see…” A Tuđman je mislio da ga pitaju o moru, pa odgovorio: “No, no sea, mountain, mountains”, napisao je Kusovac.

Premda, po sjećanju nekih tadašnjih prisutnih svjedoka ovog intervjua, Tuđman nije to tako rekao, a nije se ni saplitao u engleskom jeziku pri tom intervjuu jer je pored sebe imao savjetnika, tečnog u engleskom, čije je rečenice naprosto ponavljao.