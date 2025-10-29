VIDEO Jedan od najžešćih Vučićevih kritičara: 'Zbog nemara i korupcije vlasti došlo je do pada nadstrešnice'

"Zbog nemara i korupcije vlasti došlo je do pada nadstrešnice", rekao je, uoči prve godišnjice tragedije u Novom Sadu u kojoj je 16 osoba izgubilo život, Branislav Grubački, zastupnik u Skupštini Vojvodine. "Mislim da Aleksandar Vučić nije siguran što je najbolje za njega. Svaka, meni se čini, pozicija će u narednim periodima biti sve lošija za njega", kaže Grubački za Večernji TV,

Govoreći o prosvjedima i tome koliko se Srbija promijenila u posljednjih godinu dana, navodi: "Mislim da su prosvjedi mnogo širi, jači i ozbiljnije su uzdrmali Aleksandra Vučića nego prethodni." Razlog toga su, smatra, mladi ljudi koji su se uključili u prosvjede te ih predvode. "Studenti su dali impuls i ostalim građanima koji su tada bili neuključeni ili nedovoljno zainteresirani da sudjeluju u prosvjedima. Došao je trenutak da svi zajedno moramo učiniti sve da se ovaj nakazni režim makne s vlasti."

Srbija se, smatra, mora okrenuti prema Europskoj uniji. "Sljedeće godine u ovo vrijeme, ja se nadam da je ili kraj Aleksandra Vučića ili da je vrlo blizu", ističe. "Vučić novcem ukradenim od naroda korumpira određene slojeve društva ne bi li sačuvao svoju vlast i neku fikciju društvenog mira. Novac je stizao čak iz Europske unije." Na godišnjicu tragedije, 1. studenoga, u Novom Sadu očekuje "neviđeno posjećen skup".

