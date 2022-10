Ovo je za rubriku vjerovali ili ne, pogledajte koliko je Zagrepčaninu trebalo da se parkira

Nevjerojatnu snimku iz Zagreba poslao nam je jedan čitatelj koji je u kvartu Prečko snimio starijeg muškarca kako na označenom parkiralištu ispred zgrade pokušava unatrag parkirati svoju Škodu. Snimka koju nam je poslao traje duže od sedam minuta, no parkiranje je trajalo još i duže.

Kako nam je prepričao čitatelj, muškarac je više puta otvarao vrata automobila kako bi vidio koliko prostora ima za parkiranje iako je parkiralište desno od njega bilo potpuno prazni i imao je dovoljno prostora za manevriranje, a nekoliko puta mu se automobil i ugasio. Sve je trajalo čak 15 minuta.

- To je trajalo i više od 15 minuta. Ja sam tek počeo snimati kad sam iz stana čuo snažan rad motora, kao da netko doslovno prži kvačilo. To me iznenadilo pa sam na balkon išao vidjeti što se događa i naprosto je bilo toliko smiješno da sam morao snimiti - ispričao nam je čitatelj.