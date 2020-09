VIDEO Izbio veliki požar u luci u Bejrutu, prije mjesec dana eksplozija je tamo odnijela 200 života

Trgovinu uljem i gumama u bejrutskoj luci zahvatio je veliki požar u četvrtak, otkrio je vojni izvor, samo mjesec dana nakon masovne eksplozije koja je opustošila luku i okolno stambeno područje libanonske prijestolnice.

Požar je izbio u "duty free" zoni luke, a gusti dim uzdigao se iznad grada. Vojni izvor rekao je da još nije poznat uzrok požara.

A fire at #Beirut port sends up a large column of black smoke into the sky over the Lebanese capital a little more than a month since a massive blast devastated the port facilities and surrounding area.https://t.co/SpbNrUfVw9 pic.twitter.com/C4axr0cZhd