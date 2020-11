VIDEO Izbio požar u moskovskoj COVID bolnici, građani čuli snažnu eksploziju

Ruske televizijske snimke prikazale su u srijedu dim iznad moskovske bolnice Kommunarka, jednog od glavnih centara u kojem se liječe oboljelih od koronavirusa.

Televizijski kanal NTV objavio je da je izbio požar u dijelu medicinskog kompleksa. Prije požara čuo se snažan prasak, dodaje NTV.

Vjeruje se kako je požar i eksplozija uzrokovali curenjem kisika.

Smoke seen rising from a hospital that treats coronavirus patients in #Moscow , #Russia. Explosion and fire was reportedly caused by an oxygen cylinder leak .pic.twitter.com/S0xRT05Ctn