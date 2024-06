VIDEO Italiju pogodio tornado: Olujni vjetar protutnjao gradom, vatrogascima stigle stotine poziva

Sjeverne i središnje dijelove Italije je u utorak pogodilo olujno nevrijeme, u gradu Rovigu u pokrajini Veneto je nastao tornado, a očekuje se da će pljuskovi trajati još nekoliko dana. Obilne kiše i jak vjetar zabilježene su u pokrajini Veneto gdje je tornado protutnjao gradom Rovigo, potrgavši grane drveća koje su srušile javnu rasvjetu. Vatrogasci su dosad primili više od 200 poziva upomoć, a među ostalim su iz poplavljenog podvožnjaka spašavali ženu zarobljenu u automobilu.

Pozivi u pomoć su se također odnosili na poplave i odnesene krovove. Nekoliko automobila na parkiralištu trgovačkog centra oštećeno je metalnim krovom koji se odvojio od obližnje zgrade, piše Ansa. Snažne oborine padale su i na sjeveru Toskane, gdje su vatrogasci čamcima spašavali vozače zarobljene na poplavljenim ulicama. Izdano je crveno upozorenje vezano uz vodostaj rijeka koje također vrijedi za područje Modene i Piacenze u pokrajini Emilia Romagna, piše talijanska novinska agencija Ansa.

Wow!



Un tornado.



Alle porte di Rovigo!



Come un cordone ombelicale, scende dalle nuvole per collegarsi alla Terra.

Nel momento in cui questo "imbuto" tocca terra, genera un tornado.



Un pensiero agli amici di tutta la provincia di Rovigo colpita da nubifragi, con molti danni! pic.twitter.com/RCFPYX1cWz