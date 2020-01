VIDEO Internetom kruži snimka: Snimljen trenutak kada je raketa pogodila zrakoplov?

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je sumnju u razloge pada zrakoplova u Iranu te je kazao kako 'osjeća da se dogodilo nešto strašno'.

- Netko je mogao počiniti pogrešku... Ne znam - izjavio je Trump.

Amerikanci tako sve više vjeruju kako je za pad zrakoplova odgovoran Iran. Mediji pišu kako je jedan američki dužnosnik rekao kako su američki sateliti detektirali lansiranje dvaju projektila nešto prije nego se zrakoplov srušio. Dvojica dužnosnika kazala su kako Washington vjeruje da je zrakoplov srušen slučajno.

Međutim, čelnik iranskih zrakoplovnih vlasti Ali Abedsadeh kaže da je "znanstveno nemoguće" da je ukrajinski putnički zrakoplov srušila raketa, prenosi dpa.

"Glasine o tome da je avion pogodila raketa su nelogične", rekao je Abedsadeh kako javlja novinska agencija Fars.

Po njegovim riječima, u vrijeme pada u iranskom zračnom prostoru bilo je još nekoliko zrakoplova.

Društvenim mrežama počeo je kružiti video koji navodno prikazuje trenutak u kojem je raketa pogodila zrakoplov, no nema potvrde da se radi o ovom slučaju. Video je objavio Nariman Gharib koji tvrdi da je snimku dobio od izvora, no i da on još ne može istinitost videa.

Bellingcat, nezavisni međunarodni kolektiv istraživača i novinara, tvrde da su pronašli mjesto odakle je došla snimka. Pišu kako se radi o Parandu, predgrađu Teherana.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

- Video koji je verificirao New York Times pokazuje trenutak u kojem iranska raketa pogađa zrakoplov iznad Paranda, blizu zračne luke u Teheranu - objavio je New York Times.

Navode kako je 'došlo do male eksplozije kada je raketa pogodila zrakoplov, no zrakoplov nije eksplodirao'.

- Zrakoplov je nastavio letjeti nekoliko minuta i okrenuo se natrag prema zračnoj luci - piše New York Times.

The buildings to the left of the camera were constructed after the most recent Google Earth satellite image (September 2019), and are visible in a Terraserver satellite image. You can see our approximate geolocation on Google Maps here:https://t.co/667LS2KWd7 pic.twitter.com/hFVeIHHxJQ — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

Kanadski premijer Justin Trudeau također tvrdi da je Iran raketom srušio zrakoplov. On je na konferenciji za medije kazao kako posjeduju informacije iz više izvora koji govore 'kako je zrakoplov oboren iranskim raketama 'zemlja-zrak''. No, kaže i kako je lako moguće da se ne radi o namjernom potezu.

- Ove nove informacije pojačavaju potrebu za temeljitom istragom o tom pitanju - rekao je kanadski premijer.