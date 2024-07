VIDEO Filmske scene na našoj obali: Plašio ljude nožem pa pobjegao ukradenim motorom, policajci ga uhitili u moru

U petak, 12. srpnja, 32-godišnji muškarac je na Trgu kneza Branimira u Vodicama stvarao buku pritom držeći nož u ruci. Zatim je ukrao motocikl i odvezao se na plažu u Tribunj. U Tribunju je netko prijavio muškarca policiji, četiri službenika su ga našla u moru te su ga, ne bez prilično muke i truda (poprskali su ga i nadražujućim sprejem), iznijeli na obalu i uhitili, piše Šibenski. Video incidenta pogledajte ovdje.

Podsjetimo, ranije smo pisali da je kupače u uvali Plava laguna na Drveniku Velom u utorak šokirao prizor stranca koji je ronio s podvodnom puškom blizu obale, javila je čitateljica portala Morski.hr. Time je turist prekršio više zakona o sigurnosti ljudi i mora. Incident je čitateljica dojavila redakciji Morskog.hr uz fotografije događaja. Kazala im je da joj je trebalo neko vrijeme da shvati da jedan od ronilaca nosi podvodnu pušku. "Dok nije izvadio na ostima malu hobotnicu, tada sam pukla" dodala je.

Pokušala je ronioca upozoriti da prestane ugrožavati ljude i morski svijet, no bez prevelike koristi. Prema njenim riječima, ronioci su pričali engleski jezik, no kada im se obratila, pravili su se da ništa ne razumiju. Dodala je da su do lagune došli charter brodom, piše Morski i dodaje kako je ribolov nedorasle ribe zabranjen, kao i lov puškom bez dozvole, a naročito među kupačima. Vezano za opisani događaj, poslali smo pisani upit PU splitsko-dalmatinskoj, a odgovor ćemo objaviti po zaprimanju.

