VIDEO Dvije žene se potukle kod poznatog štanda za kukuruz, vlasnici štanda razjasnili: 'Nije bilo zbog kukuruza'

U petak, 2. kolovoza, u centru Splita je izbio sukob između dvije žene ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Naime, žene su se potukle pokraj prepoznatljivog štanda za kukuruz na vrhu Marmontove ulice. Na društvenim mrežama isplivala je i snimka sukoba na kojoj se može vidjeti kako djevojke viču jedna na drugu, čupaju se za kosu, šokirajući prolaznike. Sukob je eskalirao kada su napale prodavača koji ih je pokušavao razdvojiti, a potom i njegovu ženu.

Policija je pozvana na mjesto događaja, a policajac je uspio razdvojiti žene i smiriti situaciju, piše Dalmacija danas. "Policija je intervenirala 2. kolovoza oko 21:40 na Trgu Gaje Bulata u Splitu. 24-godišnjakinja je tjelesno napala muškarca te mu nanijela lakšu ozljedu vrata. Istovremeno je 26-godišnjakinja tjelesno napala žensku osobu te joj nanijela lakšu ozljedu nosa", rekli su iz PU splitsko-dalmatinske.

"Obje osobe su privedene u policijsku postaju, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje, a po završetku su im izdani prekršajni nalozi zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", dodali su. O cijelom incidentu su se oglasili i vlasnici koji su objasnili uzrok sukoba. "Mene su žene tukle zbog djeteta", rekla je vlasnica štanda. "Kada se sve dogodilo radio je moj muž, ja nisam bila na poslu nego sam djecu išla odvesti na predstavu. Moj sin je malenim motorom za djecu slučajno okrznuo jednu od cura, koja se naljutila. Ispričali smo joj se, ali ona je napala mene i dijete", ispričala je.

"Sve je trajalo nekoliko minuta, one su bile nikakve, jedna je jedva stajala. Albanci smo, pa nas je zvala šiptarima, i govorila druge pogrdne stvari. Zamislite da vam netko dođe i zbog djeteta to radi? Napale su i policajca, ali je brzo smirio situaciju", dodala je vlasnica. "Stvarno nije bilo zbog kukuruza" objasnio je i njen muž. "Jedna od cura je napala ne zbog kukuruza nego zbog djeteta", kazao je, dodajući kako je djevojka izgledala i da je pod utjecajem nečega. Otišli su i u policijsku postaju, no kaže da nije imao problema. "Mene su pustili nakon pola sata, nisam dobio kaznu, ništa. Cure su još zadržali. Rekli su da će im napisati kazne", kazao je.

