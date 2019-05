VIDEO Britanski europarlamentarac pogođen milkshakeom, bio je poprilično ljut

Britanski europarlamentarni zastupnik Nigel Farage, najpoznatiji po snažnom protivljenju EU i jedan od glavnih zagovornika Brexita, pogođen je milkshakeom u središtu Newcastlea.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.