VIDEO Je li spreman za rat? Pogledajte kako Amerikanci testiraju nosač zrakoplova

Američka mornarica objavila je snimku koja pokazuje trenutak u kojem je velika bomba aktivirana nedaleko od obale Floride. Bomba je eksplodirala pod vodom i izazvala potres magnitude 3.9.

Naime, pokušali su otkriti može li nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, čija je izgradnja koštala 13 milijardi dolara, izdržati borbene uvjete i je li spremna za rat.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?



Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1