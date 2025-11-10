Velika antikorupcijska akcija u Ukrajini, na meti suradnici predsjednika Zelenskog

Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) provodi pretrese u Kijevu 10. studenog u prostorijama povezanim s Tymurom Mindichom, potvrdili su izvori iz policije za Kyiv Independent. Mindich, bivši poslovni partner predsjednika Volodimira Zelenskog, suvlasnik je predsjedničke produkcijske kuće Kvartal 95. Prema izvorima Kyiv Independenta iz policije, Mindich je pobjegao prije pretresa. NABU je izvijestio da provodi veliku antikorupcijsku operaciju u energetskom sektoru zajedno sa Specijaliziranim tužiteljstvom za borbu protiv korupcije (SAPO). "Razotkrivena je visokorangirana kriminalna organizacija u energetskom i obrambenom sektoru. Korupcija u energetskom sektoru, pranje novca, ilegalno bogaćenje", rekla je agencija. Prema NABU-u, skupina je "uspostavila veliku korupcijsku shemu za kontrolu ključnih državnih poduzeća", uključujući Energoatom , ukrajinsku državnu agenciju za nuklearnu energiju.

Izvori su potvrdili Kyiv Independentu da su u tijeku pretrage nekretnina povezanih s Mindichom kao dio slučaja. Prema izvorima, pretražuje se i imovina ministra pravosuđa Hermana Haluščenka, koji je bio ministar energetike od 2021. do 2025. godine. Prema agenciji, tijekom 15 mjeseci praćenja i istrage snimljeno je 1000 sati audio snimaka. Posljednjih mjeseci Mindich je bio u središtu pozornosti, a NABU je istraživao aktivnosti ovog poduzetnika. Prema izvorima Kyiv Independenta iz policije, istraga protiv Mindicha navodno je bila jedan od čimbenika koji su doveli do pokušaja ukrajinske vlasti da u srpnju eliminiraju neovisnost Antikorupcijskog ureda. Mindich je, između ostalog, istraživan u vezi s proizvođačem dronova Firepoint , rekli su izvori ranije za Kyiv Independent, pozivajući se na istragu NABU-a o toj tvrtki. Firepoint je negirao bilo kakve veze s Mindichom.

Vijest dolazi nekoliko dana nakon istrage medija Ukrajinska pravda koji su izvijestili da je bivši Zelenskijev poslovni partner stekao značajan utjecaj posljednjih godina. Prema Ukrajinskoj pravdi, Mindich također navodno utječe na bankarski sektor, posebno putem nacionalizirane Sense banke. Banka nije odgovorila na zahtjev za komentar. Druga industrija u kojoj Mindich navodno ima interesa je energetika. U lipnju je NABU navodno uhitio njegovog rođaka Leonida Mindicha kada je pokušavao pobjeći u inozemstvo. Optužen je za pronevjeru 16 milijuna dolara elektroprivredne tvrtke Kharkivoblenergo. Istraga se nastavlja.