Večernjakova domovnica 2024.: Ovo su nominirani u kategoriji 'Glazba'

S kategorijom “Glazba” nastavljamo predstavljanje kandidata nominiranih u ovogodišnjem 18. po redu Večernjakovu izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2024. godine.

U ovoj kategoriji je čak 14 nominiranih kandidata čija su postignuća zapažena u svijetu glazbe u zemljama u kojima djeluju, a neki od njih poznati su i u Hrvatskoj. Večernjakova domovnica još će ih više približiti domovini. U nastavku pročitajte tko je sve nominiran u kategoriji “Glazba” i kratko predstavljanje uz svako nominirano ime:

Klapa Poverello, Berlin

Klapa Poverello osnovana je 2016. godine na inicijativu fra Frane Cugure, predstavlja istinski biser hrvatske glazbene scene u Berlinu. Njihova priča počinje na Veliki Petak, kada su Franjevci, vođeni fra Franom Cugurom, osnovali klapu i nadahnuli je imenom "Poverello," što u srednjovjekovnom jeziku označava siromašne i bijedne, očitujući tako svoju predanost vjeri i kulturnom naslijeđu. Od tada, Klapa Poverello redovito nastupa na crkvenim blagdanima, svetim misama, u Hedwigs katedrali te na raznim hrvatskim zabavama i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske. Istaknuti vođe klape, Marin Tadin i Ivan Tursić, pridonose jedinstvenoj dinamici klape. Ivan Tursic, uspješni solist u Komische Oper Berlin, pokazuje iznimnu predanost, usklađujući svoje obaveze u operi s vođenjem klape. Ovo je nevjerojatan primjer posvećenosti očuvanju hrvatske glazbene baštine u inozemstvu. Njihova angažiranost na raznim nastupima svjedoči o njihovom velikom doprinosu širenju hrvatske kulture i tradicije u Berlinu. U prošloj godini, Klapa Poverello ostvarila je nevjerojatne uspjehe, uključujući iznimne nastupe na visokoprofilnim događanjima i suradnje s lokalnim institucijama. Posebno se ističe njihova promocija pjesme "Vratite se, dico naša" u Hrvatskom veleposlanstvu u prisutnosti Veleposlanika, djelatnika veleposlanstva te velikog broja Hrvata i Hrvatica. Autorstvo teksta pripada fra Zvonku Toliću, dok glazbu potpisuje Marin Tadin.

Erna Imamović, glazbenica, Mainz

Erna Imamović, politologinja i glazbenica, ove godine natjecat će se na Dori s pjesmom „How Do You Love Me“, koja je kako kaže odraz vlastitih nesigurnosti u vezama. Bit će to njezin debitantski nastup u Hrvatskoj, no pjesma je već jako dobro prihvaćena na društvenim mrežama. Rođena je u Zagrebu, a u Njemačku je došla 2014.godine, na pola godine na Sveučilište Johannes Guttemberg u Mainzu u sklopu studentske razmjene Erasmus. Po povratk u Zagreb diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2015. godine. Surađuje s izdavačkom kućom Dallas Records. Profesionalna je glazbenica s mnogo aktivnih nastupa i koncerata i radi u glazbenoj školi kao vocal coach. Mnogo radi i s djecom i s odraslima, te ih podučava pjevanju i sviranju gitare. Piše i uglazbljuje svoje stihove. Napisala je i pjesmu "Waiting for a Change" koja je, kako kaže, kritika Europskoj uniji.

Vanessa Kralj, glazbenica, Leibnitz

Vanessa Kralj (23) je bila polufinalistica hrvatskog "Superstara" koja živi u austrijskom Leibnitzu. Roditelji su joj iz Svetog Martina na Muri u Međimurskoj županiji. Vanessa od djetinjstva pjeva, a veliku podršku ima u svojoj majci. Vanessa studira engleski jezik, psihologiju i filozofiju. Svira klavir, a svoju kreativnost iskazuje i pisanjem tekstova i glazbe. Sebe opisuje kao osobu koja se većinu vremena smije, harmoničnu i discipliniranu. Prilikom natjecanja u Superstaru kazala je kako je znala da će biti teško, posebice jer dolazi iz Austrije i ljudima u Hrvatskoj nije poznata, no ipak je natjecanje završila s velikim uspjehom. Često je isticala kako joj puno znači podrška njezinih Međimuraca koji su za nju glasali i koji su je pratili svaki show. - Meni je prolazak u polufinale jako veliki uspjeh i želim se od srca zahvaliti svima koji su me podržali, rekla je Vanessa. Najveći uzor u pjevanju joj je Freddie Mercury jer ga, kazala jer obožava njegov stil pjevanja i oduševljena je njegovim glazbenim i životnim putem. Vanessa je kazala kako je kad je prvi put pogledala snimku njegovog „Live Aid“ koncerta, koji je bio snimljen 1985, odlučila da je i njezin cilj inspirirati sto više ljudi svojom glazbom. Glazba je za nju život i oduvijek želi postati pjevačica, a sad je krenula tim putem.

Volžana Anders, glazbenica, Köln

Rođena u Moskvi odrasla u Zagrebu, gradu čije slike je i dan danas inspiriraju. Sa srednje matematičke (MIOC) na Filozofski fakultet, s Kroatistike na novinarstvo, s novinarstva na glazbu. Iz Zagreba na dvije godine u Ameriku (Florida i Kalifornija), a sada već preko 30 godina u Njemačkoj. Preko 20 godina je bila radijski novinar, uređivala i vodila emisije za hrvatske iseljenike u Njemačkoj (WDR) i svijetu (Deutsche Welle). Ima puno hobija (keramika, pisanje stihova, skladanje, „kreiranje" video-spotova, fotografija, šivanje, heklanje, sakupljanje lutaka…) Majka je troje djece, a sada već i baka dvoje unučadi. Kad je u pitanju glazba, većinu svojih pjesma je objavila na YouTubeu, a kao velike, pregnantne događaje mogu istaknuti tri nastupa na Chansonfestu u Zagrebu. U krugu velikih hrvatskih šansonijera, kao Arsen Dedić i Hrvoje Hegedušić, nastupala je s pjesmama za koje je napisala stihove i glazbu, a posljednju i aranžirala.

Kajana Pačko, čelistica, Berlin

Rođena je u Splitu. S 14 godina upisuje studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Valtera Dešpalja. Svoje školovanje potom nastavlja u Berlinu te na salzburškom “Mozarteumu” u klasi prof. Clemensa Hagena. Spada među svestrane umjetnike. Nastupila je na najznačajnijim pozornicama Europe poput Berlinske filharmonije i Berlinskog Konzerthausa, a kao solistica surađivala je s orkestrom Cappella Academica, orkestrom Hrvatske Radiotelevizije, Zagrebačkim solistima, Hrvatskim komornim orkestrom, Varaždinskim komornim orkestrom, orkestrom HNK Split i Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Surađuje s vrhunskim glazbenicima poput Danushe Waskiewicz, Diane Tishchenko, Petrita Çekua, Stefana Milenkovića, te članova Gewandhaus orkestra i Mahler chamber orkestra. Nastupila je na brojnim festivalima.Dobitnica je prvih nagrada na državnim natjecanjima, međunarodnom natjecanju «Alpe-Adria» u Goriziji, Boris Pergamenschikow Preis u Berlinu, Rektorove nagrade, te nagrada “Darko Lukić” i “Judita", a 2004. predstavljala je Hrvatsku na Eurovizijskom natjecanju mladih glazbenika u Luzernu. Croatia Records izdala je Kajanine prve nosače zvuka pod imenom “Journey through Europe” (2014.) Od 2015. Kajana Pačko podučava na Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” u Leipzigu. Intenzivno surađuje s hrvatskim skladateljima poput Tomislava Olivera i Frane Đurovića, koji su na njenu narudžbu skladali djela za violončelo solo, praizvedena na rovinjskom BaRoMus festivalu. Od 2021. Kajana je umjetnička ravnateljica međunarodnog festivala klasične glazbe “ZAGREBplus” u produkciji Hrvatskog gazbenog zavoda, a bila je i inicijatorica nekoliko dobrotvornih koncerata i festivala poput E-koncerta za obnovu HGZ-a (2020.), BEETHOVENplus donatorskog festivala (2020.) i Koncerta za djecu Ukrajine (2022.). Kajana Pačko svira na violončelu "l'école de Pique" izrađenom u Parizu 1800. Godine.

Muška klapa Troplet, Esslingen

Muška Klapa Troplet iz Hrvatske katoličke misije iz Esslingena izvodi klapske i hrvatske domoljubne skladbe. Nastupaju na raznim događanjima, a značajan nastup imali su prošle godine u lipnju na proslavi 50. obljetnice Hrvatske katoličke Misije Esslingen i u svibnju kad su sudjelovali u službenom probragramu Dana kampanje za Europu- Europaaktionstag održanom povodom Dana Europe u Stuttgartu. Izvedbom nekolicine hrvatskih narodnih, ali onih u Hrvata omiljenih skladbi lakih nota među kojima su se na središnjem stuttgartskom trgu Schlossplatzu orile u suglasju basova, baritona i tenora Klape Troplet. Nastupaju pod stručnim vodstvom Ivana Ivankovića. Klapu Troplet čine Ivica Luburić, Krešimir Krešo, Petar Ćuk, Berislav Nikić, Mario Grubišić, Ivica Lovrić, Boro Veršić, Josip Srša, Matko Đeović. Kroz svoje nastupe Klapa Troplet predstavlja i hrvatsku klapsku pjesmu i njezine jedinstvenosti kao dijela hrvatske i europske glazbene tradicije nematerijalne baštine pod zaštitom UNESC-a.

Anna Sophie Boban, glazbenica Grafelfilgen

Anna Sophie Boban (28) rođena je u Njemačkoj, u Grafelfingu (Bavarska), a većinu djetinjstva provela je u Slavoniji. Glazbom se počela baviti sa samo četiri godine. Najprije je svirala piano. Prvi nastup joj je bio u crkvi Sv. Josipa u Slatin. Tad je imala samo šest godina. Bio je Božić i Anna Sophie je svirala piano. Prvi pjevački nastup je bio 2006., ponovno Božićni koncert sa Tamburaškim sastavom Satir u Slatini. Dakle, TS Satir i Annu Sophie veže puno. Uz osnovnu školu, paralelno je završila i osnovnu glazbenu školu. U Hrvatskoj je završila i srednju jezičnu i srednju glazbenu školu, smjer solo pjevač,a studirala je teologiju i glumu. Nedavno je objavila novu pjesmu i spot za pjesmu ‘El fuego de Eslavonia’ u suradnji sa Robertom Vojvodićem. Prije te pjesme izašla joj je i pjesma „Gloria“, za koju je sama napisala stihove. Glazbu i aranžman radio je Stjepan Ciprić iz Tamburaškog sastava Satir. Pjesma je snimana u Davoru u župi BDM Kraljice i svetog Jurja, te u Cerniku. Anna Sophie Boban govori nekoliko stranih jezika i kako kaže, planira pjevati kršćansku glazbu i na stranim jezicima. Za to se obrazovala pri Institutu Carla Orffa u Münchenu, smjer jazz. Ana Sophie je s majkom pokrenula niz projekata, a najnoviji je "Glorija". Obuhvaća opremu katoličkih vrtića i škola vjeronaučnim priborom, pomoć domovima za nezbrinute, centrima za psihoterapiju djece, onkološkim pacijentima, potrebitima. Mlada djevojka se obratila s molbom za pomoć Sv. Ocu papi Franji te je naišla na razumijevanje u onome što radi, a to joj je kaže, jako bitno. Nedavno sam zaprimila i zahvalnicu predsjednika Radio Marije Italije. Godine 2022. je sudjelovala u emisiji Wettbewerb fur freien Sonntag – Augsburg.

Dejan Perica, glazbenik, Bruchsal

Dejan Perica je glazbenik, skladatelj i producent koji se proslavio albumom “She”. Nogometni klub Karlsruher SC (KSC) ga je angažirao da otpjeva pjesmu“Blau weiß meine Heimat”, koju puštaju na svakoj domaćoj utakmici. Pjesme snima na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Objavljuje ih pod umjetničkim imenima Skipper D., Dejan Rock me, a izdao je i album dječjih pjesama. Osvajao je brojne nagrade među kojima je “Sing your Song“. Dejan kaže kako je sve počelo kad je sa sedam godina "otkrio" kasetu Elvisa Presleya u trgovini. Bio je toliko fasciniran otisnutim riječima na kaset. - Na kaseti su bile riječi 'Rock Songs'. To me u to vrijeme osvojilo. Osjećao sam da je to nešto posebno i taj me osjećaj nije napuštao, rekao je Dejan. Kada je s devet godina počeo svirati gitaru, vrlo brzo je shvatio da s tradicionalnim metodama učenja ne može ništa. Zato je otišao u "Screen Factory", privatnu glazbenu školu u Frankfurtu, te tamo trenirao i razvijao svoj glas i glazbene vještine. Da bi stekao iskustvo, nastupao je gdje god je mogao: u pubovima, barovima, pa čak i na ulici. Glavno je bilo da je mogao stvarati glazbu. Godine 2011. Dejan je odlučio snimiti demo CD sa 2-3 pjesme i otišao u studio za snimanje “Liner Studios” u Walldorfu. Tri godine kasnije postao je cijeli album s 12 pjesama koje je sam napisao. Shvatio je da ne želi ništa drugo raditi te se do danas uspješno bavi glazbom.

Marsel Božović, glazbenik, Hamburg

Marsel Božović (24) je student psihologije na Medicinskom fakultetu u Hamburgu koji uspješno plovi glazbenim vodama. Njegova prva pjesma „Moving Too Fast“, zabilježila je značajan uspjeh, kao i debitantski album “a short thoughtful night”. Zanimljivo je kako je Marsel tri godine pripremao svoj album pod umjetničkim imenom „Voltaire“ a da nitko od njegove obitelji i prijatelja nije znao čime se bavi pa su se svi šokirali i ugodno iznenadili kad ih je jednog dana okupio i pokazao im svoj prvi glazbeni uradak. Marsel je rođen u Solingenu u Njemačkoj. Roditelji su mu hrvatskog podrijetla iz okolice Zadra. Svoj prvi interjvu Marsel je dao za Fenix-magazin.de, a nakon što se otkrilo da se bavi glazbom te nakon izlaska prve pjesme, pobudio je interes i njemačkih medija. Marsel je počeo svirati gitaru u dobi od deset godina i postupno je širio svoje glazbene horizonte te je postajao sve više oduševljen bluesom i glazbenicima kao što su John Mayer, B.B. King, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughn i Beatlesi. S vremenom je išao na satove pjevanja i snažno gravitirao prema popu, a Billie Eilish i njezin brat Finneas, Conan Gray, Charlie Puth, Harry Styles, Shawn Mendes i mnogi drugi postali su nejgova najveća inspiracija. Danas piše pjesme, snima i pjeva na engleskom i njemačkom jeziku.

Josipa Bainac, mezzosopranistica, Beč

Mlada je hrvatska mezzosopranistica i sveučilišna glazbena pedagoginja u Beču. Rođena je 1990. godine u Vinkovcima. Studij pjevanja, gitare i glazbene pedagogije završila je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U njen zanimljivi životopis treba upisati i magistarski studij Lied / Oratorium na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Beču, te doktorski studij na Palacky Sveučilištu u Olmützu u Češkoj. U Austriji je izgradila uspješnu solističku karijeru. Do sada je nastupala širom Europe i višestruko je nagrađivana. Nastupala je i sa svjetski poznatim i priznatim orkestrima kao što su Camerata Hamburg u Njemačkoj, Simfonijski orkestar Krakowskw opere u Poljskoj itd. U protekloj 2023. godini jedna je od najzaslužnijih za Gala koncert održan u prestižnoj povijesnoj dvorani Austrijske akademije znanosti u Beču, iz 18. stoljeća i vremena carice Marije Terezije, kojim su Austrijanci zajedno s Hrvatima proslavili 10. obljetnicu članstva Hrvatske u EU. Uz to i 100. obljetnicu smrti poznate hrvatske skladateljice Dore Pejačević te 150. Obljetnicu rođenja hrvatskog književnika Antuna Gustava Matoša. Na slavlju hrvatske glazbene baštine europskoj sjaja i skladateljice Dore Pejačević, nastupila je kao solistica i Josipa Bainac.

Stipe Bilić, pijanist, Graz

Mladi hrvatski pijanist iz Graza, koji je sjajnim solo nastupima ili kao pratnja na glasoviru ostalim glazbenicima osvojio i bečku glazbenu scenu. Otkako je nastupio na koncertu otvaranja. Festivala suvremene hrvatske glazbe CRO-ArT u Beču, čija je umjetnička voditeljica violinistica i violistica Andrea Nikolić, Stipe sve češće gostuje u austrijskom glavnom gradu. Bilić je rođen 1992. godine u Rijeci, a već kao šestogodišnjak dobio je prvu poduku o sviranju na klaviru.Višestruko je nagrađivan u Hrvatskoj i inozemstvu. Diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Grazu, gdje je potom pohađao i poslijediplomski

studij. Nastupao je na brojnim solo koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu, između ostalog u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Liechtensteinu, Mađarskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Ali i poznatim i priznatim orkestrima kao Zagrebačkim solistima, orkestrom Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, orkestrom Hrvatskog radija itd. U 2023. godini je imao više zapaženih nastupa, između kojih i u Beču na 4. CRO-ArT festivalu suvremene hrvatske glazbe.

Josip Čenić, kantautor, Beč

Josip Čenić je kantautor, glazbenik i kompozitor istančanog osjećaja za dalmatinski melos i duhovne pjesme. U početku je svirao sam, a zatim s raznim grupama i klapama, a 1984. je s Markom Majkovićem osnovao. Glazbenu grupu Dubrovački kavaljeri. S njima je proputovao Europu gdje su održali veliki broj koncerata i humanitarnih nastupa. Josip Čenić je autor pjesne „Jedna je Hrvatska“, koja je gotovo postala himna iseljenih Hrvata. Josip i njegovi Kavaljeri imaju sjaju suradnju i s gradišćanskohrvatskim Ženskim zborom „Otvorena srca“ iz Beča i postali su „glazbeni most“ povezivanja Hrvata iz Gradišća, te svih ostalih austrijskih Hrvata s Hrvatima u domovini. Josip je i počasni član Hrvatskog centra u Beču. U 2023. godini je Josip Čenić , rodom iz Trstena kraj Dubrovnika imao više zapaženih nastupa i koncerata u Beču i Gradišću, ali i u Hrvatskoj i šire. Posebno zapažen je bio Božićni koncert u bečkoj Starogradskoj Vijećnici.

Iva Miličević, glazbenica, München

Iva Miličević je rođena u Münchenu 1980. godine. Podrijetlom je iz Rakitna u Hercegovini. Talent za glazbu naslijedila je od oca Mirka koji je vrhunski gange. Iva je nekada nastupala pod umjetničkim imenom "Mala Iva", a nedavno se vratila na glazbenu scenu s pjesmom "Ne nadaj se". S 15 godina upoznala je glazbenika i autora Nenada Ninčevića s kojim je ostvarila suradnju. Ninčević joj je pomogao da snimi album "Čokolada" na kojem je bilo šest pjesama u izdanju tada Tutti Frutti Company. Dva puta je pjevala na Splitskom festivalu. Iva Miličević je 1998. izdala album u suradnji sa Sinišom Vucom i Croatia Recordsom, uz tadašnjih hit singl koji se vrti još uvijek na radijskim postajama, a zove se "Ljepotice". Iako živi u Njemačkoj često posjećuje Hrvatsku. Sa pjesmom „Plešimo do zore” je oduševila mnoge ljubitelje glazbe, a predstavila ju je na pozornici Melodija Hrvatskog juga, Opuzen 2022, kojeg je izravno prenosio HRT. Iva uspješno plovi glazbenim vodama i nada se još brojnim glazbenim projektima.

Sini Joldić, glazbenik, Nersingen

Njemački glazbeni stručnjaci Sini Joldića opisuju ovako: Oni postoje, glazbenici čija srca i duše, njihova ljubav i strast prema glazbi i njihova autentičnost se čuju od prve note. Jedan od njih je svakako Sini Joldić koji nastupa pod umjetničkim imenom "StarDog Champion" Joldić je pjevač i tekstopisac hrvatskog podrijetla koji živi u Bavarskoj. Kad biste njegovu glazbu stavili u kutiju, vjerojatno bi pisalo "folk/country akustični rock s blagim blues prizvukom", ali u stvarnosti je puno više od toga. A na vrhu je pojam kantautor, jer osim kvalitetne glazbe, tekstovi su ono što posebno dojmljuje. One govore o ljubavi, boli, smrti, gubitku, razdvajanju, očaju, nadi, prijateljstvu, sjećanjima. Baš kao što se život događa vama. Nakon 30 godina bendovskog iskustva, Sini Joldic odlučuje postati solo umjetnik i 2018. debitira solo pod imenom “StarDog Champion” s pjesmom “From this Point … all alone!” Uslijedili su uspješni nastupi u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj. U veljači 2021. glazbenik osnovao vlastitu izdavačku kuću “Eleanor Entertainment” i tamo početkom ožujka objavio svoj novi EP “Quarantine Sessions”. Pri tome impresionira ne samo svojim nezaboravnim glasom, već i svojom dubinom. U zadnje 2 godine, umjetnik je sve češće svirao u Ulmu, Stuttgartu, Augsburgu, Dornbirnu i Hrvatskoj.