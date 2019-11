Varaždinski vijećnik najavio svoj bojkot: Poručio biračima da ne želi biti 'niti fizički prisutan'

Vijećnik varaždinskog Gradskog vijeća Denis Mladenović, koji je izabran s nezavisne liste dr. Ivana Čehoka, obavijestio je javnost da više neće dolaziti na sjednice.

- Odlučio sam do daljnjega bojkotirati i ne dolaziti na sjednice varaždinskog Gradskog vijeća. Naime, ukoliko se obistine posljednje dostupne informacije, dogodit će se ono što sam govorio još ljetos, novo, enormno zaduženje građana Varaždina. Ukoliko Grad Varaždin uistinu namjerava izdati municipalne obveznice u vrijednosti 150 do 160 milijuna kuna na minimalno 10 godina, uz godišnji prinos dva do pet posto, ne samo da sam protiv, nego ne želim niti fizički uopće biti prisutan u toj priči - objavio je na Facebooku i dodao da će nakon isteka roka Grad i građani i djeca vratiti preko 200 milijuna kuna.

- Ruku na srce, koliko se mi gradski vijećnici razumijemo u poslovanje i izdavanje municipalnih obveznica i tko od nas ima iskustva u tome da bi sa sigurnošću mogao donositi ovako teške odluke na teret građana našeg grada? - pita Mladenović i najavljuje da će, ukoliko neće dolaziti na sjednice, mjesečnu vijećničku naknadu od 1000 kuna uplaćivati u dobrotvorne svrhe.

Mladenović je početkom veljače prošle godine zaposlen u gradskoj Zajednici sportskih udruga kao stručni suradnik, no nakon što je u svibnju ove godine na Gradskom vijeću ustao protiv predložene nagodbe Grada Varaždina i tvrtke T&H Invest, u roku od nekoliko mjeseci ostao je bez tog posla s obrazloženjem da se provodi racionalizacija. Odbio je vratiti mandat Čehokovoj listi.