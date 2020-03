Varaždinski student: 'Zaglavio sam u Bariju i ne znam kako kući'

Kako se sada iz Italije vratiti kući u Hrvatsku? Varaždinski student Matija Meštrić, trenutačno u talijanskom gradu Bariju u okviru programa Erasmus, danima je pokušavao dobiti bilo kakvu informaciju o tome što mu je činiti. U akciju se uključio i njegov otac. Kontaktirali su s počasnim konzulatom u Bariju i neprestano nazivali Veleposlanstvo RH u Rimu, no odgovora nije bilo. Iz veleposlanstva pak kažu da redovito odgovaraju na sve upite.

Konzulat zaključan

Početak semestra na Likovnoj akademiji u Bariju nije dobro počeo. Nastava je najprije odgođena do 10. ožujka, no kad je postalo jasno da se virus koji je u prvom mahu zahvatio sjever Italije širi i na ostale dijelove, odgođena je do daljnjeg. Matija, student 1. godine diplomskog slikarskog studija na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, u početku je strpljivo čekao razvoj situacije, no onda je postalo besmisleno ostajati i dalje u Italiji. Zatvoren je u stanu, a šanse da će se situacija smiriti je nikakva.

VIDEO Pitali smo građane koliko se pridržavaju mjera protiv koronavirusa i treba li ih postrožiti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Slikam, gledam vijesti i čekam – kaže. Kad je cijela Italija pretvorena u crvenu zonu, zavladala je panika, a ljudi navalili na dućane. Nije ostalo ničega. Danas je ipak bolje – dodaje. Jedini je hrvatski student u Bariju, no sličnih primjera – doduše ne toliko ekstremnih jer te zemlje zasad nisu u poziciji kao Italija – nalaze se i njegov kolege u Austriji i Grčkoj, gdje je također otkazana nastava na fakultetima.

Prvotni plan bio je da Matija danas vlakom otputuje do Ancone te potom trajektom u Split, a onda u dvotjednu izolaciju, kako je propisano. No plan je propao kad je linija ukinuta. Drugih opcija i nema – eventualno riskirati i krenuti vlakom prema sjeveru Italije uz rizik zaraze ili toga da na putu negdje zapne i ne može dalje.

– Prvo sam se obratio konzulatu u Bariju, poslao sam im mail, no kad ni drugog dana nisam dobio odgovor, jednostavno sam otišao na njihovu lokaciju. Stambena zgrada s mnoštvom stanova i sve zaključano – govori.

Razlog je tomu to što je hrvatski konzulat u Bariju počasni, a oni djeluju ili iz privatnih stanova ili ureda počasnih konzula.

Pogledajte i galeriju: Kontrola zdravlja putnika na granici između Slovenije i Italije

– To mi je jasno, ali zar mi nisu mogli odgovoriti na mail i uputiti me kamo dalje. Nije me strah, ali nije ugodan osjećaj biti ovako prepušten sam sebi, bez ikakvih informacija od onih koji bi nam trebali pomagati – govori.

Druga instancija bila je veleposlanstvo u Rimu koji vodi veleposlanik Jasen Mesić. Kako nam kaže, njegov otac te koordinatorica Erasmus programa iz Zagreba satima su zvali brojeve telefona na web stranici.

‘Odgovaramo na pozive’

– Nitko se nije javljao. Ili bi zvonili ili bi se javljala automatska sekretarica – objašnjava njegov otac koji je spreman osobno otići po sina.

Kontaktirao je i sa stožerom za civilnu zaštitu, oni su mu objasnili kako pripremiti automobil za put, no informacije o tome hoće li moći ući u Sloveniju nije imao. Tad se obratio Večernjem listu. Odmah nakon našeg upita, nazvali su Matijina oca i najavili da će mu dostaviti formular koji jamči slobodu kretanja po Italiji. Kako će prijeći granicu sa Slovenijom, to su još morali provjeriti. Tad je dobio i kontakte s naputkom da im se javi ako bude problema.

FOTO Koronavirus u Italiji

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova jučer su službeno kazali kako “veleposlanstvo Republike Hrvatske odgovara na pozive stranaka na fiksne linije i na dežurni mobitel koji je u funkciji 24 sata na dan”. Usto, na raspolaganju je i konzul Stjepan Ribić u Milanu.

>> Tema: Koronavirus