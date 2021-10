Van der Bellen: Kriza vlade je završila. Treba vratiti povjerenje građanima

Nakon turbulentnih proteklih 24 sata i ostavke na kancelarsku dužnost Sebastiana Kurza zbog sumnji u njegovu umiješanost u korupcijsku aferu, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen u nedjelju navečer se je obratio Austrijancima, poručivši im kako je “kriza vlade završila”. Uvodno je uputio riječi pohvale u smjeru Kurza istaknuvši:

“Svojim je potezom dao važan doprinos da se zaštiti integritet institucija i spriječi nastanak štete”.

Ujedno je zahvalio čelnicima svih stranaka koje su, kako je rekao, “punom parom radile na traženju mogućeg rješenja” izlaska iz krize.

“Da li je time sve riješeno? Ne, nije”, poručio je austrijski predsjednik dodavši: “Povjerenje je poljuljano, sada je na svima da ga ponovno uspostave. Za to nisu dovoljne samo riječi. To se može samo radom radom i radom”.

Oštru kritiku uputio je u smjeru Kurza i nekoliko njegovih “narodnjaka” koje antikorupcijski istražitelji također optužuju za korupciju i prijevaru s poreznim novcem. Zatim se ispričao svim Austrijancima za ponašanje “bez dužnog poštovanja” osumnjičenih osoba.

Foto: Georges Schneider (211009) -- VIENNA, Oct. 9, 2021 (Xinhua) -- Austrian Chancellor Sebastian Kurz is seen at a press conference in Vienna, Austria, on Oct. 9, 2021. Austrian Chancellor Sebastian Kurz announced his resignation on Saturday and proposed Foreign Minister Alexander Schallenberg as his successor. (Photo by Georges Schneider/Xinhua)

“Želim se kao predsjednik države ispričati za to, zbog slike politike koja je data”, istakao je Van der Bellen. Potom je rekao kako će sutra pred njim u bečkom Hofburgu za novog saveznog kancelara prisegnuti Alexander Schallenberg i novi ministar vanjskih poslova, čije ime Van der Bellen nije otkrio, jer se još očito pregovara. Van der Bellen je budućem kancelaru poručio kako si sada “mora steći povjerenje”.

Kako je naglasio u današnjem razgovoru s potkancelarom i čelnikom Zelenih Wernerom Koglerom i budućim novim kancelarom Alexanderom Schallenbergom “obojica su mu zajamčili da će moći zajedno surađivati”. A to baš nije lako nakon okretanja leđa Zelenih Narodnoj stranci (ÖVP), njihovom starijem koalicijskom partneru i sada već bivšem kancelaru Kurzu.

“Oboje sada nose osobnu odgovornost. Oni su dali svoju riječ građanima”, ustvrdio je austrijski predsjednik.

Schallenberg je na putu na razgovor kod Van der Bellena novinarima samo kratko rekao kako je nova dužnost “ogromna zahtjevna zadaća i vrijeme za sve nas”. Dodao je kako je upravo izbor njega za kancelarsku dužnost za njega bilo “iznenađenje”.