Vakula: Rujan će biti kao rijetko koji dosad

U Hrvatskoj i okolici do petka se nastavlja relativno stabilno razdoblje. Tek za sljedeći vikend ponovno se povećava vjerojatnost nestabilnijeg i svježijeg vremena.

- I dok za podrobnije i pouzdanije prognoze za sljedeći vikend još valja pričekati, i pratiti barem neke od emisija i priloga s meteorološkim sadržajem na mnogobrojnim medijskim platformama HRT-a, uključujući i HRT METEO aplikaciju - do petka je gotovo pa sigurno da će u Hrvatskoj i bližoj okolici prevladavati suho, sunčano te i dalje iznadprosječno toplo vrijeme, ponegdje uz još poneki vruć dan, osobito u Dalmaciji, ali i gdjegod u sjevernijim krajevima - ističe meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Pritom temperatura zraka uglavnom neće zadovoljavati uobičajene kriterije za toplinski val koji može djelovati na zdravlje, ali bi neki ipak mogli osjećati neugodu, budući da im organizam u ovo doba godine očekuje znatno nižu najvišu dnevnu temperaturu zraka.

Zbog te najviše dnevne temperature zraka, ali i zbog neuobičajeno toplih noći i jutara, srednja temperatura zraka dosadašnjeg dijela mjeseca u većini je krajeva viša od prosječne za 2 do 4 °C, kao u malo kojem rujnu, a sljedeći će dani to odstupanje još povećati pa će prva tri rujanska tjedna - od 1. do 21. rujna - biti među najtoplijima u povijesti mjerenja, koja je u nekim mjestima počela još sredinom 19. stoljeća. Srećom, vrlo vjerojatno neće biti rekordno toplo kao 2011. godine.

Premda je po klimatološkom izračunu još jedno ekstremno toplo ljeto završilo i sljedećih dana uživajte u ljetnom ugođaju i iznadprosječnoj toplini, gdjegod čak i vrućini, koja će zbog jutarnje svježine vjerojatno mnogima biti lakše podnošljiva od one tijekom srpnja i kolovoza. I još ako ste uz more temperature uglavnom od 23 do 25 °C, uz buru, još češće burin pa maestral..., kaže Vakula.

"Eh, da, na kraju još valja podsjetiti kako će osjetljivijima, posebice u kopnenom području - unatoč toplini - i sljedećih jutara, gdjegdje kratkotrajno i maglovitih, dobro doći slojevita/višeslojna odjeća...", dodaje.

