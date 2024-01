UZNEMIRUJUĆI VIDEO Snimka s kacige izraelskog vojnika prikazala užase rata: Žestoke borbe ne prestaju

I dok se sve glasnije priča o mogućem dogovoru Izraela i Hamasa oko primirja u pojasu Gaze dotle i dalje traju krvave i intenzivne borbe sa žrtvama na obje strane. Najnovija snimka koja je objavljena na telegram kanalima i društvenim mrežama, snimljena od strane izraelskog vojnika, prikazuje borbu u jednoj kući tijekom koje se intenzivno izmjenjuje vatra između izraelskih vojnika i priadnika Hamasa prilikom koje su neki vojnici i ozlijeđeni.

To je svakodnevnica proteklih nekoliko mjeseci u pojasu Gaze gdje je do sada poginulo gotovo 30.000 ljudi. No, dok se u borbama u pojasu Gaze gine dotle diplomatski izvori javljaju kako je ipak postignut određeni napredak prema dogovoru o 30-dnevnom prekidu vatre u Gazi kada bi izraelski taoci i palestinski zatvorenici bili oslobođeni. Katar, SAD i Egipat tjednima se kreću između Izraela i militantne skupine koja upravlja Gazom pokušavajući postići uvjete za prekid borbi, što bi također omogućilo dopremu više hrane i medicinskih potrepština.

Ali dvije strane i dalje se ne slažu oko toga kako trajno okončati rat u Gazi , za što Hamas inzistira da se mora odlučiti kao dio bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre, rekli su izvori. Izraelski glasnogovornik Eylon Levy rekao je u utorak da neće biti prekida vatre koji će ostaviti Hamas na vlasti i ostaviti taoce u Gazi, nakon masakra 7. listopada u kojem je ubijeno oko 1.200 Izraelaca.

A Bijela kuća ponovila je svoje inzistiranje da buduća vlada Gaze ne može uključivati vođe Hamasa, što je navelo Hamas da kaže kako neće dopustiti SAD-u ili bilo kome drugom da "nametne mandat našim slobodnim ljudima". Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby rekao je da će SAD podržati pauzu u borbi kako bi se oslobodili taoci i pustila pomoć, ali nije naveo vremenski okvir i rekao da neće nazvati rasprave "pregovorima".

Palestinski zdravstveni dužnosnici rekli su da je najmanje 25.700 stanovnika Gaze ubijeno u ratu, uključujući 210 u prethodna 24 sata, a strahuje se da su još tisuće izgubljene pod ruševinama uništenih zgrada. A u svojoj najvećoj operaciji u mjesec dana, izraelski tenkovi probili su se kroz grad Khan Younis na jugu Gaze, gdje se stotine tisuća raseljenih Palestinaca sklonilo nakon što su napustili sjever - rano žarište rata.

U utorak je izraelska vojska naredila evakuaciju područja za koje humanitarni ured Ujedinjenih naroda kaže da je naseljeno s pola milijuna ljudi, zatvarajući i cestu iz grada prema obali Sredozemnog mora. Cesta je bila glavna ruta za bijeg za civile koji su pokušavali doći do Rafe na južnom rubu Gaze koja graniči s Egiptom - već pretrpana s više od polovice enklave od 2,3 milijuna ljudi. Neki ljudi iz Khan Younisa pribjegli su makadamskim cestama kako bi pokušali pobjeći, kažu stanovnici i slobodni novinari koji napuštaju to područje.

Stanovnici su izvijestili o žestokim oružanim sukobima u zapadnom dijelu grada, gdje je izraelska vojska rekla da je ubila "brojne" odrede naoružanih ljudi "snajperskom, tenkovskom i zračnom vatrom" u tom području, koje je blizu dviju glavnih bolnica. Naoružano krilo palestinske skupine Islamski džihad priopćilo je da se bori protiv izraelskih snaga na zapadu, jugu i istoku Khan Younisa. Izrael kaže da je ukupno ubio oko 9.000 militanata, brojku koju Hamas odbacuje kao pokušaj "prikazivanja lažne pobjede".

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca priopćilo je da su tri raseljene osobe ubijene, a dvije ranjene na vratima njegovog sjedišta u Khan Younisu. Glasnogovornik ministarstva zdravstva u Gazi Ashraf Al-Qidra optužio je Izrael da je ciljao bolnicu Nasser, najveću medicinsku ustanovu koja još uvijek radi, rekavši da napadi blokiraju pristup medicinarima i pacijentima i prijete da će je staviti van funkcije. "Okupacija dovodi u opasnost živote medicinskih timova, pacijenata, ozlijeđenih i raseljenih u nekoliko bolnica u Khan Younisu", rekao je. Izrael kaže da borci Hamasa djeluju u i oko bolnica, što bolničko osoblje i Hamas negiraju.

Martin Griffiths, UN-ov koordinator za hitnu pomoć, rekao je u utorak da su 24 osobe ubijene u udarima na skladište pomoći, UN-ovo središte i humanitarnu zonu u području Khan Younis, te da je centar za distribuciju pomoći bio pod teškim bombardiranjem. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da je uspjela dostaviti 19.000 litara goriva u bolnicu Al-Shifa u sjevernoj Gazi, iz koje je većina civila pobjegla. Rečeno je da je 120 zdravstvenih radnika i 300 pacijenata ostalo u Al-Shifi, a da je njihov konvoj neprestano okruživalo tisuće ljudi koji su tražili hranu i vodu.

"Cjelokupno stanovništvo Gaze trpi razaranje u razmjerima i brzinom bez usporedbe u novijoj povijesti", rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres Vijeću sigurnosti UN-a. "Ništa ne može opravdati kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda", dodao je, osuđujući protivljenje Izraela stvaranju palestinske države uz njega.

