Božinović o Bandićevu sprovodu: To je po meni odgovoran pristup

U Hrvatskoj je zabilježeno 747 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Za sada su u Hrvatskoj potvrđeni britanski soj koji je najrašireniji, a zabilježeni su i južnoafrički i newyorški soj. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da postoji mogućnost da HALMED odobri rusko cjepivo Sputnik V mimo EMA-e. Zatražena je dokumentacija, a kada stigne, HALMED će napraviti analizu.

Stožer održava svoju redovnu konferenciju za medije.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 747 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3322. Među njima je 758 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 68 pacijenata. Preminulo je sedam osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 244.205 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5555 preminulo, ukupno se oporavilo 235.328 osoba, od toga 311 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 13.777 osoba. Do danas su ukupno testirane 1,361.483 osobe, od toga 7292 u posljednja 24 sata", izvijestio je Stožer.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. Incidencija je 139,5. Najveću ima Dubrovačka županija. Na listi zemalja EU Hrvatska je na trećem mjestu. HALMED je zaprimio 1186 sumnji na nuspojave.

Na stranici za cijepljenje prijavilo se više od 36.000 građana, najviše u Zagrebu. "Moram naglasiti da prijava na više kanala neće značiti da će netko prije doći na red. Napravili smo sigurnosne algoritme koji ne dopuštaju dvostruke prijave", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Sprovod Milana Bandića i sajmovi

"Mi jesmo razmatrali pitanje sajmova i bilo je to na dnevnom redu. Bitno je istaknuti da postoje razne vrste sajmova. Nije isti sajam OPG-ova na Trgu bana Jelačića i nije isto ako imate sajmove na selu gdje se peku odojci i dernek traje do ponoći. Mi smo za postupno otvaranje. Imamo na dnevnom redu i sajmove, u nekom drugom popuštanju ćemo ih dopustiti. Imamo manjak cjepiva, nove varijante", kazao je Capak.

"Mi smo govorili da je za svaki događaj moguće napraviti odgovarajući epidemiološki okvir i u tom kontekstu takav događaj može se kontrolirati. To je bitna činjenica. Kada govorimo o sprovodu danas, vi ste primijetili i ono što su iskomunicirali iz Stožera Grada Zagreba, ali i iz uprave groblja. Činjenica je da su oni to najavili i da će sve proći organizacijski u skladu s mjerama. To je po meni odgovoran pristup jer postoje neke situacije u kojima se predvidi da će doći više ljudi nego što je to navedeno u odluci Stožera. I sad se vi možete postaviti preventivno, bit će 300 COVID-redara i to pokazuje da su o tome promišljali i to je u svakom slučaju odgovornije nego da se ništa ne napravi u situaciji koja je naglo došla", kazao je ministar Davor Božinović.

"Ne samo da je odgovoran nego je i moguće da organizator organizira u okviru kriterija određeni pogreb. Uprava gradskih groblja je izradila pravilnik. Ako su grupe udaljene pet, šest metara, trakama, virus se neće širiti. Odgovornost je to i organizatora i Uprave gradskih groblja", kazao je.

Rusko cjepivo

Beroš je rekao da se ne odustaje od zajedničkog nabavljanja cjepiva na razini EU. "Naša primarna intencija jest osigurati učinkovito i sigurno cjepivo. Ako to nemamo, nećemo ga uvesti", kazao je Beroš. "U kontekstu odlične suradnje s ruskim veleposlanstvom uputili smo dopis u vezi s dokumentacijom", ponovio je. Zatražio je, kaže, od veleposlanika da se požuri s dostavom dokumentacije.

"Moramo dobiti dokumentaciju. Kada HALMED procjeni da je cjepivo sigurno i učinkovito, može omogućiti interventi uvoz", kazao je Beroš. Ruski proizvođač pokrenuo je određene razgovore na znanstvenom nivou s EMA-om.

Dubrovačko-neretvanska županija

"Oni imaju najvišu incidenciju. Brojke im rastu", kazao je Capak.

"Sporazumom koji smo sklopili s EU obvezali smo se da nećemo mimo proizvođača kupiti cjepivo, time bismo kršili sporazum. No i to će se razmatrati ako se nastavi kašnjenje – da se kupi i registriranih i neregistriranih cjepiva", kazao je Capak.

U slučaju da se uveze cjepivo koje nije pod EMA-om, onda država preuzima odgovornost za posljedice, dodao je Capak.

Sprovodi i druga okupljanja

Postoje odstupanja o mjeri za sprovode gdje smije biti 25 ljudi, kao i kod drugih okupljanja, kazao je Božinović.

"Postoje razlike, pa onaj tko predviđa da će doći više ljudi, treba se pobrinuti da događaj prođe kontrolirano, da se angažiraju službe. S druge strane, kod većih spontanih okupljanja, vezano za mladu populaciju, postoje događaji gdje možete reći da ste ih organizirali pod mjerama, a onda preko društvenih mreža pozivate ljude da se okupe, što je izigravanje u startu onoga što se htjelo postići, izigravanje mjera Stožera", rekao je ministar.

Dodao je da spontanim okupljanjima treba pristupiti preventivno.

Kontrole u Zagrebu

"Gradski Stožer zatražio je od Nacionalnog stožera da odobri određeni set mjera. Što se tiče kontroliranja na javnim prostorima, opet ponavljam, to je preventivno. To znači da će u konkretnom slučaju, vjerojatno kad su u pitanju zelene površine, komunalni redari – moguće i s policijom – pokušati te dijelove grada ograditi trakama. To je sad izvedba jedne takve odluke. Ona nije represivna, ona je preventivna, šalje poruku da određena ponašanja i određena okupljanja sigurno nisu dobra. Vidjeli smo i slike, koliko je tu ostalo posla za komunalne službe. Moramo prije svega doprijeti do mladih da jednostavno osvijestimo kako velika okupljanja nisu dobra. Pratimo te pokazatelje. Vidimo porast posljednjih tjedan dana, što nije dobro", kazao je Božinović.

Bilo je i ponašanja su u domeni policijskog posla, dodao je Božinović.

