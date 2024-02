HDZ reagirao na Milanovićeve izjave: 'Sad je jasno zašto su DP-ovci bili protiv Turudića'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) reagirala je na Facebooku na veliki intervju koji je u nedjelju dao predsjednik Zoran Milanović.

Milanović je, da podsjetimo, za N1, među ostalim, poručio da mu je Domovinski pokret bliži od HDZ-a jer nisu toliko opterećeni aferama. "Jasno je da mi je bliži Domovinski pokret od HDZ-a deset puta jer još nisu napravili takve ludorije. Svakom normalnom je bliži Domovinski pokret nego HDZ. To ne znači da bih glasao za njih, ali nisu kompromitirani, dotle smo došli", rekao je Zoran Milanović.

Na tu njegovu izjavu je iz Domovinskog pokreta reagirao Mario Radić koji je rekao: "Istina je da nemamo afera, a kako vladamo u Vukovaru, tako ćemo sutra vladati i Hrvatskoj."

O svemu se sad na Facebooku oglasio HDZ. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Lijepo je bilo ove nedjelje pratiti izljeve nježnosti između Zorana 'Lex Perković' Milanovića i 'nepokolebljivih' DP-ovaca.

Kad ih pohvali Titov gardist u ime čitave autoritarne i natražne ljevice, onda im više ne smeta ni to što je taj isti pokušavao spasiti udbaške zločince ni to što je preko noći postavljao ćirilične ploče u Vukovaru i tukao članove Penavine obitelji ni to što je slao specijalce na hrvatske branitelje ni to što je Domovinski rat nazivao 'građanskim'. Ne smeta im ni to što je jučer istodobno izrazio, blago rečeno, skepsu prema vraćanju vojne obuke.

Sad je jasno zašto su DP-ovci, osim jedne časne iznimke, bili protiv Turudića. Koji je, među ostalim, našao hrabrosti da – kao prvi sudac u Hrvatskoj – rehabilitira blaženog kardinala Stepinca. DP-ovcima je glasovanje protiv naložio lik s Pantovčaka koji je u elitnoj jedinici JNA u Beogradu ušao u partiju i potom htio posvađati Hrvatsku s cijelim demokratskim i civiliziranim svijetom kako bi zaštitio nalogodavce najsvirepijih jugokomunističkih zločina u hrvatskom političkom iseljeništvu.

DP – sinonim za licemjerje! Neka budu onda frajeri i pridruže se prosvjedu Peđe Grbina i Sandre Benčić", napisao je HDZ na Facebooku.

