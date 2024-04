'Uvedite 190 novih pomagala na listu HZZO-a, postali smo građani drugog reda'

KAKO GA PAMTE POLITIČKI SURADNICI

Šeks: Manolićevo ime bit će upisano zlatnim slovima u hrvatsku povijest. Rudolf: Na sjednicama Vlade nije dopuštao rasprave

- Ostat će mi u sjećanju po sudskom sporu koji smo vodili, s obzirom na to da me je prije četiri godine tužio, i koji je okončan prije nekih godinu dana. Odnosno, ostat će mi u sjećanju po činjenici da je do zadnjega žestoko branio sve zločine koje je OZNA počinila ubijajući ljude bez ikakvih sudskih procesa. Naime, tužio me da sam lagao o OZNA-i jer sam javno, objavljeno na jednoj televiziji, rekao da je OZNA ubijala bez suda, kao zločinačka organizacija – kazao je Andrija Hebrang.