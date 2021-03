Uvedene nove energetske oznake na uređaje: Stručnjak objasnio što one znače za kupce

Jučer je Europska unija uvela nove energetske oznake za kućanske aparate, a više o tome rekao je Marko Bišćan iz Energetskog instituta Hrvoje Požar. U razgovoru za Večernji list otkrio je čemu energetske oznake zapravo služe i zašto je došlo do njihove promjene.

"Energetske oznake uvede su s ciljem da informiraju kupce o uređaju kojeg oni kupuju i da mu pruže informaciju na jasan i razumljiv način. Zato je uvedena ljestvica energetske učinkovitosti gdje vi za određene kategorije uređaja imate razrede i ti uređaju ovisno o tome koliko su energetski učinkoviti spadaju u određeni razred", objasnio je dodajući što je uopće energetska učinkovitost.

"To je pojam koji definira koliko energije mi trošimo za određeni izlazni rad. Znači koliki je ulaz energije za izlazni rad koji dobivamo", rekao je i na primjeru objasnio kako to znači koliko je energije potrebno utrošiti kako bi se opralo nekoliko kilograma rublja ili kako bi se ohladio određeni volumen u hladnjaku.

"Uvijek se svodi na neku jedinicu koju ljudi mogu uspoređivati. To je ključno i to je bitno. U većini će slučajeva uređaj koji je veći trošiti u apsolutnom iznosu više električne energije, ali uređaj koji je energetski učinkovitiji će po izlaznoj jedinici rada utrošiti manju količinu energije", naveo je i dodao: "Ako grijemo kuću od 300 kvadrata, trošit će u apsolutnom broju više energije nego u kući od 50 kvadrata, ali onda se gleda koliko će energije potrošiti po kvadratu za grijanje".

Navodi kako su kupci zbog oznaka počeli kupovati uređaje koji su energetski učinkovitiji te su proizvođači počeli proizvoditi takve uređaje.

"Samim time se dovelo do toga da je prvobitna ljestvica bila od 'A' do 'G' i dovedeno je do toga da se trebalo uvesti 'A+', 'A++' i to bi išlo u potpuni kaos i ljudima su ti plusevi postali nerazumljivi i zato je zaključeno da moramo promijeniti energetsku oznaku, napraviti ljestvicu od 'A' do 'G' samo ćemo postrožiti uvjete", rekao je Bišćan te dodao kako je prosječan hladnjak sa zamrzivačem prije 25 godina trošio četiri puta više energije nego što je to slučaj s današnjim uređajima.

"Kod izvora svjetlosti isto imamo poboljšanje energetske učinkovitosti devet, deset puta. To su ogromne količine", dodao je i napomenuo kako se za njih oznake mijenjaju od 1. rujna.

"Imamo veće kvadrature, više potrošača električne energije, tako da se događa da imamo više potrošača, a potrošnja energije nam ostaje tu negdje. U većini slučajeve uštede nismo osjetili u novčanom smislu jer imamo i promjenu cijena električne energije, raste oko jedan do dva posto godišnje, ali da se nije događao razvoj, kućanstvo bi trošilo možda čak i dva puta više električne energije", rekao je.

Naveo je usporedbu perilice rublja koja po novim oznaka ima "C" razred i onoj koja ima "E" razred te zaključio kako je godišnja ušteda oko 43 kune.

Na pitanje kod kojih je uređaja došlo do najvećih iskoraka, navodi kako je napredak prisutan kod svih, ali da su perilice rublja "otišle najdalje".

"Kod drugih tehnološki razvoj nije sporiji nego sporiji u odnosu na očekivanja ili u skladu s očekivanjima", dodaje.

"Da bi se bilo koji uređaj prodao na prostoru EU, on mora imati energetsku oznaku. To znači da on mora proći testiranja. Čak i ako u kućnoj radinosti napravite uređaj da biste ga prodali, vi ga morate testirati i on mora dobiti oznaku", pojasnio je.

Osim razreda energetske učinkovitosti, postoje i druge oznake koje donose druge bitne informacije.

"Zaključilo se da za određene uređaje bitno da iskaže koja je buka. Onda su navedeni parametri o samom kapacitetu uređaja, koja je količina rublja, koji je volumen. To je valjda prva stvar koja se gleda, zadovoljava li to potrebe. Navedena su i vremena rada uređaja, koliko perilici treba da opere rublje. Tako da su ti segmenti bitni", rekao je dodajući kao je kod energetskih oznaka uveden i QR kod.

"Vi sa svojim pametnim telefonom možete skenirati kod koji vas vodi do stranice u bazi podataka uređaja gdje imate još dodatne informacije da možete napraviti što je bolji izbor", dodaje.

Bišćan navodi kako je globalno zaključeno da većina ljudi gleda energetsku oznaku i da im je to kvalitetna informacija. U Hrvatskoj specifična istraživanja nisu provedena, no prema istraživanjima provedenim u Europskoj uniji, u koje su i Hrvati bili uključeni, može se zaključiti kako isti rezultati vrijede i za njih.

"Mi smo prema podacima prodaje u Hrvatskoj uočili da raste udio energetski učinkovitijih uređaja i svake godine imamo sve više uređaja koji su najviših razreda", tvrdi navodeći kako za to može biti više razloga, ne samo postojanje energetske oznake.

"U odnosu na prije 10 godina najbolje i danas najbolje na tržištu je dva do dva i pol puta bolje", istaknuo je te dodaju kako današnji uređaji imaju i dodatne mogućnosti poput pirolize u pećnicama.

"Kada gledate cijeli sustav, ulaganje u obnovljive izbore energije ili u energetsku učinkovitost je istovjetno. Ovdje povećavate kapacitete proizvodnje energije, a ovdje smanjujete potrebu za energijom i onda to dvoje ide jedno s drugim pod ruku", naveo je to objasnio kako se na taj način može postići cilj CO2 neutralnosti ili barem približno tome.

Naveo je kako će u budućnosti energetska oznaka morati revidirati te je do 2030. godine cilj promijeniti sve energetske oznake za one uređaja za koje to sada nije učinjeno.

"Pratit će se napredak. Vjerojatno će doći do sve strožih i strožih pravila i opet će dolaziti nove energetske oznake s ciljem da i dalje imamo ljestvicu koja će uvijek biti od 'A' do 'G'", zaključuje Bišćan.

