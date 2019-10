Utvrdu su htjeli pretvoriti u kamenolom, a sada je postala atrakcija

Utvrda Čanjevo, u kojoj se 1590. godine domaći živalj na čelu s plemićkom obitelj Praškoci junački obranio od Turaka, na putu je da postane važna turistička atrakcija Varaždinske županije, a malo je nedostajalo da se pretvori u drobljeni kamen koji bi završio kao – podloga za autocestu. Brdo na kojem je podignuta utvrda 90-ih je godina bilo prodano tvrtki koja ga je planirala pretvoriti u kamenolom, dovezeni su bageri i započelo je miniranje, no reagirao je Konzervatorski zavod Ministarstva kulture i zabranio daljnje radove. Kad je na čelo Općine Visoko došao Anđelko Stričak, počela je borba za spas Čanjeva, ovaj put ne od Turaka nego od zaborava i nebrige.

– Prije 18 godina naišli biste na šumu, nije bilo ničega. Sad su svi zidovi otkopani i pred nama je donošenje projekta prezentacije koji bi trebao biti priveden kraju za dvije do tri godine, ovisno o financijskim sredstvima. Dakle, trebala su gotovo dva desetljeća da bi ovaj lokalitet zaživio, bio promoviran i prezentiran – kazao je saborski zastupnik i bivši načelnik Visokog Stričak. Projekt predviđa podizanje zidova i bedema kule do šest metara. – Između brda i utvrde bit će izgrađen most koji je najvjerojatnije postojao i u ono vrijeme jer smo ispod utvrde pronašli stup koji, prema mišljenju arheologa, nije imao drugu svrhu nego da služi kao nosač mosta preko kojeg se ulazilo u utvrdu – dodao je Stričak. Utvrda je podignuta u 15. stoljeću, a u 16. je stoljeću bila važna vojna utvrda na granici prema Otomanskom carstvu. Od 2006. godine na toj se lokaciji organizira prikaz bitke za Čanjevo.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL