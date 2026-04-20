HAJDAŠ DONČIĆ U BARCELONI

Uspostavlja se ‘progresivni štit’ protiv krajnje desnice

Petra Maretić Žonja
20.04.2026.
u 08:24

'Naši su glasovi ujedinjeni, naša su savezništva ojačana. Spremni smo gurati naprijed našu zajedničku viziju nade, jedinstva i napretka!', poručio je to u subotu iz Barcelone šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić

Iz Barcelone prema svijetu: Zajedno se suprotstavljamo krajnjoj desnici, zalažemo se za priuštivo stanovanje za sve, njegujemo solidarnost, jačamo demokraciju i branimo poštovanje multilateralnog poretka. S ponosom zaključujemo dva nadahnjujuća dana globalne progresivne mobilizacije. Naši su glasovi ujedinjeni, naša su savezništva ojačana. Spremni smo gurati naprijed našu zajedničku viziju nade, jedinstva i napretka!

Poručio je to u subotu iz Barcelone šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u kojoj je petak i subotu u organizaciji Kraljevine Španjolske i lijeve političke mreže proveo na skupu koji je okupio kremu svjetske ljevice.

Cilj je takozvane “globalne progresivne mobilizacije”, platforme koja okuplja politike stranke, sindikate i civilno društvo, stvoriti “progresivni štit” koji će ponuditi alternativu autoritarnim tendencijama koje bujaju diljem svijeta. Okupljanje su predvodili španjolski i brazilski čelnici Pedro Sanchez i Luiz Inacio da Silva, a znakovito je da se ono dogodilo nakon vojne intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa na Iran, ali i njegovih izjava o mogućem napuštanju NATO-a. Kako objašnjavaju u SDP-u, sudjelovanjem Hajdaša Dončića na okupljanju u Barceloni SDP potvrđuje da je dio progresivnih snaga koje traže promjenu paradigme.

Na dvodnevnom okupljanju raspravljalo se o konkretnim strategijama u nekoliko važnih područja, od borbe protiv nejednakosti, jačanja povjerenja u institucije, pravednoj zelenoj tranziciji, ekonomiji u službi ljudi i blagostanja... Hajdaš Dončić sudjelovao je na panelu pod nazivom “Borba za klimatsku agendu: Izgradnja održive budućnosti za sve”, u organizaciji Stranke europskih socijalista (PES). Šef SDP-a održao je i niz sastanaka, između ostalog i s utjecajnom talijansko-američkom ekonomisticom Marianom Mazzucato s kojom je dogovorio dolazak u Zagreb na SDP-ov okrugli stol o inovacijama i ulozi države u suvremenoj ekonomiji. Sastao se i s potpredsjednicom slovenske vlade Tanjom Fajon, s kojom je analizirao trenutačnu poslijeizbornu situaciju u Sloveniji, s predsjednikom finskih socijalista Anttinijem Lidnanom, a održao je i bilateralne sastanke s crnogorskom i makedonskom delegacijom socijaldemokrata, članicom EU parlamenta Iratxe Garcíom Pérez...

Sudjelovanje Hajdaša Dončića na skupu u Barceloni može se promatrati kao nastavak njegovih nastojanja da se prikaže kao političar koji razumije vanjskopolitičke teme i međunarodne odnose, koji komunicira s važnim europskim političarima i liderima. Tako, osim što se želi prikazati kao netko tko može parirati premijeru Andreju Plenkoviću, radi i distancu od predsjednika države Zorana Milanovića. Na vanjskopolitičkom planu šef SDP-a posebno je aktivan protekla dva tjedna. Prozivao je Plenkovića jer nije komentirao Trumpovu izjavu o uništenju cijele iranske civilizacije, za mađarske izbore i težak poraz Viktora Orbána kazao je da nose poruku da “svi autokrati prije ili kasnije padnu”, a poslao je i apel premijeru Plenkoviću, čiji politički pad priželjkuje, da se konačno pokrenu razgovori između vladajućih i oporbe o vanjskoj i obrambenoj politici koji je Plenković uredno ignorirao.
Andrej Plenković Barcelona Siniša Hajdaš Dončić

DA
dadalina
08:41 20.04.2026.

Nemate pojma što je demokracija.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

