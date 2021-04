Uspjeh KBC-a Zagreb: Transplantirana oba plućna krila, pacijent se dobro oporavlja

Prvi put u Hrvatskoj, u KBC-u Zagreb transplantirana su oba plućna krila. Operacija je provedena uz pomoć austrijskih kolega, a 50-godišnji se pacijent dobro oporavlja.

Poziv o donoru stigao je petak poslijepodne, a tada je započela utrka s vremenom. Torakalni kirurg Dorian Hiršl eksplantirao je oba plućna krila.

- Pluća su bila odlična po svim parametrima i plinskim analizama i veličinom, rekao je za HRT. Pacijenta je u Zagrebu za transplantaciju pripremalo oko 40 stručnjaka, predvođeni austrijskim kolegama. Prim. dr. sc. Jasna Špiček Macan, dr. med./torakalni anesteziolog u KBC-u Zagreb, objasnila je da je svaki korak u anesteziji bio mali uspjeh.

- Što je dalje išlo to je bilo jasno, da mi to radimo, da mi to uspijevamo, da nam to zaista ide, da znamo, rekla je.

Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, rekao je da KBC već dugo transplantacijski program pluća kombinira s AKH u Beču. Voditelj operacije bio je doktor Konrad Hoetzenecker iz Austrije.

- Unutar 8 sati su oba dva plućna krila implantirana. S obzirom na to da se prvo implantira desna strana za to pluće je čak vrijeme ishemije odnosno u implantaciji je bilo nešto kraće. A onda druga strana, lijeva strana, ona je možda sat vremena kasnije, ali unutar svih parametara smo se uspjeli držati, kaže Hiršl.

Voditelj Programa transplantacije pluća, akademik Miroslav Samardžija rekao je u Dnevniku HRT-a da je pacijent skinut s mehaničke ventilacije, razgovara i pozdravlja svoju obitelj.

- Ova transplantacija je učinjena na način da su kolege iz Beča kontrolirali i davali savjete, a naši su liječnici radili, rekao je.

Donor je iz Hrvatske i njegovim su organima, točnije plućima, srcem, jetrima i bubregom, spašena četiri života. Riječ je o Branku Mijatoviću (32), muškarcu koji je preminuo u četvrtak navečer nakon što je nekoliko dana ranije upucan u glavu na području Klisa pored Splita.