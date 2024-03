VIDEO Plenković: Od listopada 2016. godine do danas rast plaća je za 30 posto

Na današnjoj sjednici Vlade usvojeno je nekoliko programa državnih potpora u poljoprivredi i stočarstvu, te je donesena odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Na početku sjednice okupljenima se obratio premijer Andrej Plenković.

- Počet ćemo s važnom objavom iz Državnog zavoda za statistiku. Prosječna plaća za siječanj 2024. godine iznosi 1239 eura, a medijalna plaća 1050 eura. Ono što je posebno važno rast realnih plaća od listopada 2016. godine do danas iznosi 4,4 posto, a u proteklih 12 mjeseci je 8,8 posto. Medijalna plaća je narasla za 400 eura. Od listopada 2016. godine do danas je rast za 30 posto i to je najbolji odgovor tezi koja se javlja u javnosti, a to je da je inflacija pojela rast plaća - kazao je premijer Andrej Plenković.

Kazao je kako su paketi pomoći u posljednjim godinama pomogao građanima i poduzećima. - Trebamo napomenuti rast neoporezivih primitaka, što su mnogi poslodavci iskoristili. Zadovoljni smo i s doprinosima velikih investicijskih ciklusa. U svakom slučaju, dovelo je do toga da imamo više i boljih radnih mjesta nego prije.

- Mi očekujemo u narednim mjesecima rast plaća. Od travnja veliki rast plaća u javnim i državnim službama, najveći do sada. Ta politika je bitna jer podiže standard naših građana - ustvrdio je premijer.

- Danas smo bili u Velikoj Gorici gdje se otvorio veliki poduzetnički inkubator. Projekt je vrijedan 20 milijuna eura. Također, obišli smo niz projekata u Zagrebu. Dovršena je obnova Agronomskog fakulteta, zgrada je stara 70 godina. Čestitam svima koji su realizirali taj projekt. Svjedočili smo kraju radova ui Športskom muzeju - kazao je Plenković nabrajajući neke od aktivnosti s kojima se Vlada bavila proteklih dana. .

Plenković je izjavio kako je sjednica Vlade u srijedu, a ne u četvrtak zbog sjednice Europskog vijeća na kojem će tema biti otvaranje pregovora s BiH. - To je za nas važno. U ovom trenutku se na najvišim razinama vode diplomatski pregovori. Nadamo se sutra pozitivnom odgovoru.

S obzirom na to da je u petak godišnjica potresa u Zagrebu, okupljenima se obratio i ministar Branko Bačić i naveo kako ide obnova. - Završeno je 3000 obnova u gradu Zagrebu. Krećemo u novi model javne nabave i to je blokovska javna nabava. U ponedjeljak će biti objavljen natječaj. Riječ je o 25 ulaza, a projekt iznosi 8 milijuna eura - kazao je ministar Bačić.

- U skladu s odredbama s financiranje političkih aktivnosti, s ovim odredbama se određuje naknada. Kad je riječ o odluci o promidžbi, nezavisne liste i liste kandidata nacionalnih manjina imaju pravo na naknadu 17900 eura po osvojenim mjestu. U slučaju da imaju više od osvojih pet posto, no nisu osvojili mjesto u parlamentu imaju pravo na naknadu - ustvrdio je ministar Malenica.

