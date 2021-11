UŽIVO Šefica DORH-a: 'Ne radimo pod utjecajem vlasti i ne odustajemo od optužnice za Agrokor'

U Državnom odvjetništvu danas se održava press konferencija.

Glavna državna odvjetnica najprije je komentirala slučaj Agrokor.

“Moja prva i dosad zadnja konferencija održana je 1. lipnja, prošlo je par mjeseci, a dogodilo se dosta stvari, mnogo toga smo radili u radili. U međuvremenu je VS posudio presude u slučajevima INA-MOL i Fimi media. Osobno se nadam da će uskoro biti donesena politička odluka hoće li se osnovati Visoko državno odvjetništvo ili ne. To bi jako utjecalo na naše rasterećenje i pomoglo nam da se posvetimo onome što nam je posao. Drago mi je da se prihvatio moj prijedlog da se Općinsko državno odvjetništvu u Zagrebu podijeli na dva dijela”, rekla je na početku Hrvoj Šipek.

“Kao glavna državna odvjetnica čvrsta sam i odlučna u namjeni da se razina odgovornosti u DORH-u podigne na višu razinu. Neki smatraju da se prljavi veš treba prati u svom dvorištu iza zatvorenih vrata. Suprotno tome, ja misli da o tome možemo i trebamo otvoreno progavarati i da kao DORH možemo pokazati svima da smo spremni otvoreno razgovarati, otkrivati, ali i rješavati probleme u vlastitoj kući. Upravo ovo osporava sve teze koje se provlače kroz medije i javnost, da DORH i USKOK funkcioniraju pod utjecajem vlasti. Kategoričko odbijam svaku takvu optužbu”, rekla je Hrvoj-Šipek.

“Tko plasira sve objede i neutemeljene kritike na račun? Osobe koje zastupaju okrivljenike ili pripadnici skupina koje imaju političke ili neke druge interese. Učili su me, prije nego što se pogleda što se govori, pogledaj tko govori.

Možda vas iznenadila jučerašnja akcija, a koja će nadam se danas dobiti epilog na istražnom ročištu, a u kojoj je jedna od okrivljenih osoba i bivša zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu”, rekla je Hrvoj-Šipek.

Vanja Marušić detaljnije je govorila o slučaju Agrokor.

“U ovom konkretnom predmetu, to je rezultat istraga koja je vođena u tzv. predmetu Janaf. Novi dokazi koji su prikupljeni tijekom istrage doveli su to jučerašnje realizacije. Činjenica je da se radi o pet osoba, da se radi o bivšoj zamjenici županijske državne odvjetnice i protiv još nekih osoba za gospodarska kaznena djela. Detalji, koji se mogu iznositi, objavljeni su na našoj web stranici. U 16 sati je zakazano istražno ročište, traži se istražni zatvor za sve okrivljene. Epilog i ishod ćemo vidjeti, vjerujem da će biti sukladno prijedlogu koji je otišao na sud”, rekla je.

O istom slučaju opet je govorila Zlata Hrvoj-Šipek.

“Nakon jučerašnjih uhićenja postalo je jasno da moramo povući optužnicu u slučaju veliki Agrokor, ali to ne znači da je DORH odustao od optužnice za Agrokor. Opet ćemo ju podići kad se predmet očisti od onog što je radila bivša tužiteljica. Svi znaju što bi se dogodilo da to nismo napravili. Da dođe do pravomoćne presude, to bi bila osnova za ponovno pokretanje postupka, to bi bila blamaža za DORH. Ovo nije ni blamaža ni poraz DORH-a. Insinuacije da se to radi zbog vještaka Kemala Ismaila su neosnovane, dolaze od osobe koja brani okrivljenu u oba postupka”, rekla je Hrvoj-Šipek.

“U javnosti se uz Agrokor neminovno vuče i predmet Borg, o čemu će govoriti kolegica iz USKOK-a”, dodala je.

“Ono što mogu reći da sam zatekla predmet dolaskom u ured. Ono što se u javnosti plasira kao ekspresno odbacivanje, a zanemaruje se da su po mom dolasku u ured počele stizati nove kaznene prijave, one Ivice Todorića. Te nove prijave su bile sveoobuhvatne i opšitnije od one prve prijave. Temeljem izvida je provedena zakonita odluka. Ponavljam, nakon toga su počele pristizati nove kaznene prijave, od Ivice Todorića i ostalih. Pristupilo se izvidima, sagledavanjem svega, rezultat je bio isti. Odbačena je kaznena prijava. Da je naš stav bio ispravan, potvrđuje i odluka suda u Zagrebu koji je potvrdio stajalište USKOK-a”, rekla je Marušić.

