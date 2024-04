UŽIVO Novo uzbudljivo sučeljavanje: O gospodarstvu govore Habijan, Troskot, Bakić, Tica i Spajić

U nedjelju od 9:00 u studiju Večernji TV-a možete gledati još jedno sučeljavanje kandidata na predstojećim parlamentarnim izborima, a ovoga puta razgovara se o gospodarstvu. Emisiju vodi Vladimir Nišević, glavni urednik i direktor Poslovnog dnevnika, a u studio nam stižu ministar gospodarstva Damir Habijan (HDZ), Zvonimir Troskot (Most), Damir Bakić (Možemo), Josip Tica (SDP) i Daniel Spajić (Domovinski pokret). Razgovor možete od 9:00 pratiti na svim platformama Večernjeg lista, kao i u tekstualnom obliku na našemu portalu.

Podsjetimo, ostalo je svega nekoliko dana do parlamentarnih izbora, koji će se ove godine, odlukom predsjednika Zorana Milanovića, održati u srijedu, 17. travnja. Tjedan dana uoči izbora proveden je i posljednji predizborni HRejting, i to za I. i II. izbornu jedinicu.

Prema konačnoj računici, od 140 mjesta iz svih 10 izbornih jedinica, bez manjinaca i dijaspore, najviše bi mandata pripalo HDZ-u, i to 60, što je šest mandata manje nego prije četiri godine. Nakon njih slijedi SDP-ova koalicija Rijeke pravde, koja dobiva 44 mjesta, a nakon njih bi došao Domovinski pokret s 14 zastupnika. Uz to, Mostu bi pripalo devet zastupničkih mjesta, koliko i Možemo. IDS bi u tom slučaju bio na dva mandata, dok bi još po jedno mjesto otišlo Fokusu i Matiji Posavcu.

Koje su ključne točke vašeg gospodarskog programa?

Habijan: Nastavak ove konzistentne politike gospodarstva. Istaknuo bih dvije stvari, administrativna rasterećenja i smanjenje parafiksalnih i neporeznih davanja. Već imamo u procesu akcijski plan u prvedbi koji se tiče rasterećenja 137,7 milijuna eura. Mijenjali smo i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, ukinuli smo izmjenama vodni prinos koji je prije postojao za gradnju građevina. Takvi pafiskalni nameti odvraćaju ih od toga da investiraju u RH. Isto tako, bitna stvar je i sigurnost. Netko tko želi investirati u RH, mora biti siguran u ono što ulaže. Bitna je porezna politika koju je vlada provodila, a pritom mislim i na ono što čujem od investitora, posebice stranih.

Bakić: Ključne su dvije stvari. Najprije je radikalno suzbijanje korupcije, a drugo je brz i efikasan, neovisan i predvidiv pravosudni sustav. Namjerno ih ističem na ovoj razini jer mi svi znamo, a posebno oni koji su u gospodarstvu, da su korupcija i nedjelotvorno pravosuđe toksično okruženje u kojemu se guši sva ekonomska aktivnost. To je nešto za što ćemo se energično zalagati. Istaknuo bih i sveobuhvatnu zelenu transformaciju: energetska tranzicija, jačanje i intenziviranje poljoprivrede, ali i jačanje i širenje javnog prijevoza. Sve to, uz mnogo mnogo ravnomjerniji razvoj naših regija, ali i pravedniji porezni sustav.

Troskot: Prvi potez je uređenje reda u energetski sustav, u prvom redu tu mislim na HEP. Novi recentni primjer je hidrocentrala Otočac gdje je za jedan megavat instalirane snage potrošeno 8 milijuna eura, to je 8 do 10 puta veća cijena od instalirane snage nego kad se grade solari, vjetroelektrane, pa čak i suvremene vjetroelektrane. Uz to, važan je ulazak u koštac s obnovljivim izvorima energije za što mislimo da je jedna od najvećih prevara u Europi. Imate proizvođače koji inzistiraju da bismo svi mi trebali plaćati njihove priključke na mrežu, a ne plaćaju komunalne naknade. Imate primjer gdje su vjetroelektrane u Senju proizvodile energiju bez uporabne dozvole. Važna je i porezna reforma, ovo što imamo to nije. Ukidanje prireza je najveća obmana, oni su lopticu prebacili na lokalnu samoupravu, na što se Miro Bulj nije dao navući. Smatramo i da treba doći do administrativnih rasterećenja, ona ne ispunjavaju svoju ulogu. Išli smo s inicijativom da naknade HGK i turističkim zajednicama budu dobrovoljne.

