VIDEO Božinović o oporbi: 'Ne želim nikoga vrijeđati, ali liče mi na Alan Ford koaliciju'

Ministar unutarnjih poslova i nositelj HDZ-ove izborne liste u 6. izbornoj jedinici Davor Božinović gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je s novinarom Davorom Ivankovićem komentirao nadolazeće izbore. Osvrnuo se, između ostaloga, na uključivanje Zorana Milanovića u parlamentarne izbore, program HDZ-a te koalicije.

"Prvi puta imamo eklatantno kršenje Ustava na koje nitko nije bio pripremljen. Imamo predsjednika Republike koji se involvirao u izborni proces. Došao je na jednu press konferenciju čelnika SDP-a i rekao: 'Sad sam ja kandidat'. Od toga trenutka, svi su se našli iznenađenima. Mi u HDZ-u smo za izbore spremni. Znamo s čime izlazimo pred birače, znamo što smo radili, pripremali smo se. Ovo je jedna neobična situacija i zabrinjavajuća. Nama je najvažnije da podsjetimo građane na ono što smo napravili", kazao je uvodno Božinović.

"Imamo program koji smo radili na temelju analiza. Kada pogledate, de facto je HDZ jedini izašao s ozbiljnim programom. Sudjelovali su stručnjaci po svim resorima. Smatramo, kao što je i bilo, da će građani odlučiti racionalno zbog toga što su svjesni da su ovo izbori koji se tiču svakoga od njih", dodao je ministar.

"Volio ti nekoga više ili manje, ovo nisu izbori za miss simpatičnosti. Imaš 8 godina u kojima HDZ ima podršku javnosti koja je veća od podrške koju naši oponenti zajedno nemaju", rekao je Božinović te dodao: "Vodimo odgovornu i pametnu politiku, ne svađamo se sa svijetom, surađujemo, imamo nikad bolju poziciju u institucijama, pogotovo europskim gdje znamo kako se izboriti za sredstva za Hrvatsku. To se vidi i to građani osjete".

Na pitanje na temelju čega je tako optimističan po pitanju osvajanja trećeg mandata, ministar je istaknuo: "Kada govorimo o promjenama, ljudi će glasovati za promjene ukoliko imaju opciju. Vi zapravo i ne znate koja je ta opcija koja bi trebala doći na mjesto HDZ-a. Uzimite njihove liste, ako ne guglate, vi ne znate tko su ti ljudi. Oni su se složili u nekakvu koaliciju koja se raspala i prije nego što su predane liste. Sakrivaju se iza tzv. kandidata za premijera za kojeg sam siguran da mu to nije motiv, da radi posao koji je jednom radimo i znamo kako ga je radio. On je sam za sebe rekao da je bio najneuspješniji premijer u povijesti Hrvatske. Dakle, pokušavaju naći način da bi skrenuli pozornost na sebe, a sad ih nema. Nemaju program, za razliku od HDZ-a. Jamstvo im je da će ono što oni navodno zagovaraju provoditi Grbin, Beljak, Mrak Taritaš, Čačić, Puljak... Ne želim nikoga vrijeđati, ali liče mi na Alan Ford koaliciju".

Božinović je komentirao je li Zoran Milanović do sada najteži politički protivnik HDZ-u i vladi Andreja Plenkovića. "Ne bih kazao. Znate, činjenica da je on ovako izašao iz ormara nama omogućuje ono što ne bismo radili da njega nema u ovom procesu, ne bismo podsjećali ljudi na njegovu vladavinu. Sada možemo reći okej, on je u svom mandatu digao mirovine za 12 eura, mi za 223... Možete govoriti ljudima i podsjetiti ih na to razdoblje", ističe.

S obzirom na to da je Milanović potvrdio kako je razgovarao sa svima, Božinović je upitan brine li ga hoće li on uspjeti okupiti i ljevicu i desnicu. "Uopće me to ne zabrinjava i siguran sam da ne može. Imate ozbiljne stranke koje su bile u razgovorima i koje su se odmah razbježale. Moguće da se on zabavlja, ali žrtva u smislu izbornih rezultata bit će oni koji su se dali navući na tu priču. Ponajveća će biti SPD", odgovara Božinović.

Govoreći o navodima da HDZ nema sinergije te kako je usamljen s nekim manjim partnerima, Božinović je kazao kako se oni uopće ne osjećaju usamljeno. "Onaj tko uživa većinsko povjerenje javnosti, ne može se osjetiti usamljenima. Znate, na prošlim bila je isto nekakva Restart koalicija, isto su se okupili u široku koaliciju i prošli su kako su prošli i vjerojatno će opet tako proći", kazao je te naveo kako onaj koji koalira s HDZ-om može očekivati uvažavanje i poštovanje.

Jedna od tema emisije bilo je i propucavanje automobila Ivana Turudića, novog glavnog državnog odvjetnika. Božinović je, govoreći o Milanovićevoj izjavi da je Turudić dobio blindirano vozilo, napomenuo: "Ja sam kazao da je to laž, da je to neistina, ali njemu ne smeta, kao što mu ne smeta reći da je jednako opasno ukrajinsko i rusko nuklearno oružje, a znamo da ga Ukrajina nema. Dakle, čovjek je mrtav hladan kazao da je Turudić dobio blindirani auto što je neistina. Onda je rekao da ima izvješća kada se to dogodilo, a to policija ne može potvrditi. To su ozbiljna istraživanja, izvidi".

