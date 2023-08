USKOK podigao optužnicu protiv gradonačelnika Popovače i bivšeg dožupana

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana (1960., 1959., 1959., 1980.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnicom se tereti I. okrivljenog gradonačelnika Popovače Josipa Miškovića (HSP) da je, u razdoblju od lipnja 2015. do kraja prosinca 2015. godine, nakon što je IV. okrivljein predsjednik Nogometnog kluba iz Osekova Roman Rosavec, tada također i u funkciji dožupana Sisačko-moslavačke županije, dogovorio s II. okr. direktorom trgovačkog društva da će to društvo obavljati radove na rekonstrukciji svlačionica kluba, pristao na traženje Rosavca da za obavljanje navedenih poslova angažira upravo društvo u kojem je II. okr. direktor. Tako je Mišković tijekom srpnja 2015. godine putem Rosavca angažirao to društvo za izvođenje navedenih radova, iako je znao da je prije ugovaranja ovih poslova bilo potrebno provesti postupak nabave bagatelne vrijednosti. Pritom je dogovorio s IV. i II. okr. da će nabavu i postavljanje elektroinstalacija na svlačionicama kao podizvođač obavljati trgovačko društvo u kojem je gradonačelnikova supruga direktorica.

Kako bi prikazao da su radovi ugovoreni sukladno odredbama gradskog pravilnika, I. okr. je 8. rujna 2015. donio Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti, iako je bio svjestan da su radovi na rekonstrukciji svlačionica u tijeku i da su započeli u srpnju 2015. godine. Potom je naložio da se poziv za davanje ponude, osim društvu u kojem je II. okr. direktor, uputi i prema još dva društva, jednom za koje je unaprijed znao da neće podnijeti ponudu, a drugom za koje je, sukladno dogovoru s Romanom Rosavcem, II. okr. dogovorio sačinjavanje nepotpune ponude.

Tako su okrivljenici osigurali da ponuda društva u kojem je II. okr. direktor bude odabrana kao najpovoljnija, pa je na temelju Odluke o odabiru koju je 18. rujna 2015. donio gradonačelnik istog dana sklopljen Ugovor za izvođenje radova između Grada Popovače kao naručitelja, zastupanog po I. okr. gradonačelniku, i trgovačkog društva kao izvođača, zastupanog po II. okr. direktoru. Kako bi prikazao da su radovi obavljeni sukladno sklopljenom ugovoru, II. okr. je sačinio i potpisom ovjerio građevinski dnevnik u kojem je neistinito naveo da su izvedeni u razdoblju od 21. rujna 2015. do 19. studenoga 2015. Taj je dnevnik svojim potpisom ovjerio i III. okr. nadzorni inženjer, iako su obojica znali da su radovi započeli još u srpnju 2015. godine.

Nakon što je II. okr. ispostavio gradu račun i okončanu situaciju za izvedene radove u ukupnom iznosu od 344.681,10 kuna, iako je njihova vrijednost iznosila 263.853,40 kuna, gradonačelnik je naložio plaćanje računa, iako je bio svjestan uvećane vrijednosti radova. Tako je društvu u kojem je II. okr. direktor omogućio ostvarivanje nepripadne imovinske koristi u iznosu od 80.827,70 kuna na štetu grada. Spomenute svlačionice do danas nisu dovršene, a sad već bivšem HDZ-ovu dožupanu Romanu Rosavcu ovo je već druga optužnica USKOK-a. Na Županijskom sudu u Zagrebu traje mu suđenje za namještanje popravka automobila na teret županije.

