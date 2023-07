USKOK podigao optužnicu protiv 12 osoba zbog građevinskih malverzacija u Splitu

Nakon provedene istrage, USKOK je na Županijskom sudu u Splitu podigao optužnicu protiv 12 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te primanja i davanja mita, objavljeno je na službenim stranicama USKOK-a.

Terete se da su od veljače 2017. do 20. siječnja 2021. godine u Splitu prvookrivljena voditeljica Odsjeka za graditeljstvo pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, a potom i viša savjetnica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja Upravnog odjela Grada Splita za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, drugookrivljena viša savjetnica za graditeljstvo u tom Upravnom odjelu, četvrtookrivljeni glavni projektant za građevinu hotela na Žnjanu, ujedno i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta jednog trgovačkog društva te petookrivljeni glavni projektant za jednu stambenu zgradu na Žnjanu, ujedno i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta drugog trgovačkog društva, prema unaprijed stvorenom dogovoru na inicijativu osmookrivljenog osnivača i odgovorne osobe trgovačkog društva poduzeli radnje kojima su im protivno lokacijskim uvjetima omogućili njihovo spajanje u jednu funkcionalnu građevnu i turističku cjelinu, kao i izgradnju više podzemnih i nadzemnih etaža i smještajnih jedinica stambene zgrade i povećanja smještajnih kapaciteta hotela čime su trgovačkom društvu VII. okr. i IX. okr. pribavili znatnu nepripadnu materijalnu korist.

Osim toga, u razdoblju od listopada 2016. do listopada 2019. godine, terete se prvookrivljena i drugookrivljena, dvanaestookrivljeni savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, petookrivljeni glavni projektant, ujedno i odgovorna osoba izdavača arhitektonskih projekata, sukladno prethodnom dogovoru koji je tražio osmookrivljeni, trgovačkom društvu kojim on stvarno upravlja kao investitoru stambenih zgrada, protivno lokacijskim uvjetima omogućili ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju stambenih zgrada na tim građevinskim česticama s više stambenih jedinica od dopuštenih i u podzemnim etažama, odnosno poduzeli radnje s ciljem da investitoru protivno propisima omoguće izgradnju takvih građevina.

Petookrivljeni je u arhitektonskim projektima stambenih zgrada ucrtao veći broj stambenih jedinica od dopuštenih te je stambene jedinice ucrtao i u podzemnim etažama iako u tim etažama nije dozvoljen smještaj stambenog prostora i označio ih kao poslovne prostore turističke namjene. Potom je izdao izjave kojima je neistinito potvrdio da su ti projekti usklađeni s odredbama Detaljnog plana uređenja i Generalnim urbanističkim planom (GUP) te drugim propisima o gradnji i prostornom uređenju te ih ovjerio svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta. Na temelju takve dokumentacije su prvookrivljena i drugookrivljena, u interesu investitora i u njegovu korist, izdale građevinske dozvole kojima su mu omogućile izgradnju objekata s podrumskim etažama i s većim brojem stambenih jedinica od dopuštenih te smještaj stambenih jedinica u podrumskim etažama i to izgradnju 675,99 kvadratnih metara stambenog prostora više od dopuštenih kao i njihovu prodaju te stjecanje materijalne koristi u iznosu od najmanje 2.027.970,00 eura.

POVEZANI ČLANCI:

Uz to, u razdoblju od travnja 2014. godine do prosinca 2018. godine, drugookrivljena i trećeokrivljeni su na nalog desetookrivljenog osnivača i osobe odgovorne za zastupanje jednog trgovačkog društva (TD) omogućili da se da se tom društvu kao investitoru izgradnje stambene zgrade na Mejama omogući izgradnja stambene zgrade veće površine i katnosti od one dozvoljene GUP-om. Trećeokrivljeni je protivno uvjetima određenih GUP-om i protivno Zakonu o gradnji izradio Glavni projekt u kojem je ucrtao stambenu zgradu tri metra višu od dopuštene visine za takve građevne čestice, a potom izdao Izjavu o usklađenosti tog projekta s GUP-om i prostornim planom i drugim propisima o gradnji i prostornom uređenju.

Dokumente je ovjerio potpisom i pečatom glavnog projektanta, a drugookrivljena je na njegovo traženje, znajući da projekt nije izrađen u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, izdala građevinsku dozvolu kojom je dopustila da TD izgradi stambenu zgradu višu i bruto površinom veću od dopuštene. Potom je drugookrivljena izvršila tehnički pregled zgrade, a na traženje treće i desetookrivljenog, izdala je i uporabnu dozvolu. Tako je investitoru, TD i desetookrivljenom - njegovom osnivaču pribavila korist u iznosu od najmanje 1.266.000,00 eura za što joj je trećeokrivljeni obećao, a desetookrivljeni joj je dao poklon vrijedan najmanje 700,00 kuna.

Drugookrivljena viša savjetnica za graditeljstvo, trećeokrivljeni glavni projektant i glavni nadzorni inženjer u poslovima izvođenja radova prilagođavanja dijela funkcionalnih jedinica jednog trgovačkog centra (TC), šestookrivljeni inspektor zaštite od požara Policijske uprave splitsko-dalmatinske i sedmookrivljeni nadzorni inženjer električnih instalacija terete se da su izradili lažno izvješće o funkcionalnosti sustava za dojavu požara za poslovni prostor u siječnju i veljači 2019. godine.

POVEZANI ČLANCI:

Sedmookrivljeni je na traženje trećeokrivljenog, bez provođenja ispitivanja funkcionalnosti sustava za dojavu požara za taj poslovni prostor, protivno Pravilniku o sustavima za dojavu požara, izradio završno izvješće kao da su provedeni svi radovi ugradnje vatrodojavnog sustava. Na temelju toga je trećeokrivljeni sastavio završni izvještaj glavnog nadzornog inženjera u kojem je naveo da su svi radovi, kao i oni ugradnje vatrodojavnog sustava, izvedeni u skladu s Glavnim projektom.

Drugookrivljena je zatim, na traženje treće i jedanaestookrivljenog, znajući da nije provedeno ispitivanje funkcionalnosti sustava zaštite od požara, zakazala tehnički pregled poslovnog prostora u TC tijekom kojeg je šestookrivljeni sukladno prethodnom dogovoru i traženju jedanaestookrivljenog, koji je jednako tako znao da u TC od studenoga 2012. godine nisu provedeni pregledi sustava za dojavu od požara, kao ni ispitivanje vatrodojave za rekonstruirani poslovni prostor, protivno Zakonu o zaštiti od požara sastavio zapisnik u kojem je neistinito naveo kako je utvrdio da je objekt izveden u skladu s Glavnim projektom te da sustav vatrodojave prilikom preuređenja poslovnog prostora nije mijenjan.

Na temelju takvih neistinitih podataka II. okr. je izdala uporabnu dozvolu za preuređeni poslovni prostor čime su, bez obzira na opasnost za život i zdravlje ljudi zbog nastanka požara, omogućili rad tog poslovnog prostora. Optuženih 12-oro rođeno je između 1950. i 1984. godine.

VIDEO Djelatnici izašli pred splitski sud s transparentima