Urnebesan potez djevojčice: Skoro cijelu predstavu pokazivala srednji prst

Jedna petogodišnjakinja ukrala je show u školskoj predstavi u kojoj je glumila anđela gotovo cijelo vrijeme pokazivajući srednji prst na obje ruke prema publici.

Ella Legge iz Essexa u Velikoj Britaniji navodno je ozlijedila jedan od svojih prstiju pa je majci mahala s dignutim srednjim prstima kako bi joj dala do znanja da je ozlijeđena.

Five-year-old girl gives audience middle finger for 20 minutes while starring as angel in nativity play https://t.co/6sYPlbzrzC