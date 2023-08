Upravitelj Zaklade Solidarna: 'Cilj je raditi na projektima koji će nas pokrenuti s mrtve točke'

Putem stipendija osiguravaju svjetliju budućnost đacima u potrebi, a aktivno pomažu i stanovnicima potresom pogođenih područja da stanu na noge i nastave sigurno živjeti pod obnovljenim krovovima. Mnogi će im, pritom, pridodati i kako djeluju trenutačno, u situacijama kada institucije ostanu zapletene u birokraciji. Zaklada Solidarna kroz fondove i projekte u više je nagrada honorirana brojnim priznanjima, a najsvježija nominacija ona je međunarodnog kalibra.

Riječ je o svjetskom priznanju Humanitarian Awards Global, a njome se nagrađuju izvrsne organizacije, pojedinci i pojedinke u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru za dostignuća u društveno odgovornom poslovanju, služenju zajednici, doprinosima razvoju zajednice ili pak radu na zaštiti okoliša.

Aktivna četiri fonda

Naime, Ivan Blažević, upravitelj Solidarne, jedini je Europljanin od 18 kandidata koji je zavrijedio mjesto u kategoriji humanitarac godine. Glasanje je otvoreno do 30. rujna putem stranice Humanitarian Awards Global, a s Blaževićem smo razgovarali o radu i važnosti te zaklade.

– Nagrada nije samo odraz mojih napora već i dokaz moći kolektivnog suosjećanja i empatije u stvaranju pozitivne promjene u društvu – kaže Blažević te ističe važnost cijelog tima, njihovih suradnika, volontera i donatora čija, kako kaže, neumorna pokretačka snaga stoji iza svih postignuća i uspješnih društvenih promjena koje su zajedno izvojevali proteklih godina. Zakladu Solidarna osnovalo je, naime, 2015. godine 49 pojedinaca te 6 udruga iz različitih dijelova Hrvatske raznolikih znanja, iskustava i zanimanja, a svima im je zajednička bila predanost jačanju autonomije i solidarnosti građanskog djelovanja na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama društva. A zajednice kojima je Solidarna pružila ruku zaista su raznolike. Trenutno su u sklopu zaklade otvorena četiri fonda, a aktivno se radi na tri velika projekta.

– Cilj nije raditi posao države, već uvijek gledamo da budemo komplementarni onome što već postoji u našoj zemlji, s tim da naglasak stavljamo na društvene inovacije koje i drugi mogu preuzeti i nadgraditi. Primjerice, kada smo osnivali Fond "Desa & Jerko Baković", gledali smo što već postoji u Hrvatskoj i kako možemo napraviti što veću promjenu stipendirajući samo učenike osnovnih i srednjih škola jer za studente već postoji puno raznih mogućnosti stipendiranja. Uvijek zagovaramo i sustavne promjene jer možemo imati tridesetak stipendista, a potrebe su puno veće, tako da idemo prema javnim tijelima s prijedlozima što i kako se može napraviti na sustavnoj razini kako bi sva djeca dobila podršku kakva im je potrebna – objašnjava nam Blažević.

Velik je imperativ i na Fondu za žene, domeće on, koji pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja, nudeći im podršku i resurse da ponovno izgrade svoje živote. Iako su uvijek spremni reagirati u kriznim situacijama, cilj je usmjeriti se na razvojne projekte koji će ih pokrenuti s mrtve točke. Važno im je, pojašnjava Blažević, razvijati kulturu solidarnosti u Hrvatskoj, od rada s mladima do pomoći organizacijama civilnog društva.

Više od 30 tisuća suradnika

– Svakako je prvi korak obrazovanje za aktivno građanstvo, koje treba krenuti već od vrtića, možemo to zvati građanskim obrazovanjem. Koliko vidimo po rezultatima programa Škola i zajednica, to ide u dobrom smjeru. Potpuno razumijem da ljudi od svojih svakodnevnih briga, borbe za vlastitu egzistenciju, ne mogu razmišljati o problemima u zajednici, no s druge strane nije dovoljno izaći samo na izbore – iako i tu kaskamo ako pogledamo izlaznost na svakim izborima.

Na nama je da damo priliku i mogućnost da se aktivno uključe u prepoznavanje i rješavanje problema i uvjeren sam da će se aktivirati ako osjete da ih se čuje i poštuje – kaže Blažević pa dodaje da je kroz zakladu do sada prošlo više od 30 tisuća ljudi iz Hrvatske i svijeta koji su svoje vrijeme i trud usmjerili na pomoć zajednici.

– Želimo da ljudi pokažu svoju solidarnost, koju svi mi imamo usađenu u sebi, i to ne mora biti kroz Solidarnu. Postoji nemali broj udruga i inicijativa koje posao rade fenomenalno i koje vrijedi podržati svojim vremenom, novcem i znanjem. Uvijek smo otvoreni za volontere i volonterke, ali i ideje, sugestije i konstruktivne kritike – zaključuje Blažević.

