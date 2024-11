Od danas velika promjena za vozače: Izbjegnite kazne od 30 i 60 eura

Vozači dobro znaju što znači 1. studenoga u Hrvatskoj, to nije samo blagdan Svih svetih, to je dan kada počinje zankonska obaveza paljenja dnevnik ili kratkih svjetala. Naime, od 1. studenog do 31. ožujka i danju je na motornim vozilima obavezno korištenje svjetala, podsjetilo je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) na članak Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U MUP-u dodaju da su vozači mopeda i motocikala dužni tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu, a u slučaju nepoštovanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 30 eura.

Uz navedeno, vozači bicikala te osobnih prijevoznih sredstava od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu ili osobnom prijevoznom sredstvu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. U slučaju nepoštovanja navedenih zakonskih odredbi, vozač bicikla ili osobnog prijevoznog sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 60 eura, kažu u MUP-u.

Osim toga, uskoro kreće još jedna stvar na koju svi vozači moraju paziti. Naime, od 15. studenog obavezna je i zimska oprema na prometnicama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica za sva vozila. Na prometnicama će biti zabranjena vožnja motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

