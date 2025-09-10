Upad ruskih dronova u Poljsku mogao se predvidjeti jer su još u kolovozu u njima nađene poljske SIM kartice

Ciljani ruski napad na poljski teritorij dronovima dugog dometa u noći 10. rujna, koji je poljska vlada nazvala "neviđenim kršenjem zračnog prostora" i "provokacijom velikih razmjera", daleko je od prve epizode postupne eskalacije Kremlja. Štoviše, sve ukazuje na to da se ovaj i drugi slični napadi pripremaju već dosta dugo. Kako navodi specijalizirani vojni ukrajinski portal Defense Express, početkom srpnja u samoj Poljskoj objavljena je informacija da su među olupinama ruskih dronova srušenih u Ukrajini pronađeni 4G modemi sa SIM karticama poljskih operatera.

Informaciju o tome objavio je poljski novinar Marek Budzysh pozivajući se na izvješće primljeno 2. srpnja (bez navođenja izvora tog izvješća) s prilično detaljnim informacijama, uključujući i gdje su točno u Ukrajini oboreni ti ruski dronovi. Uz poljske SIM kartice, u jednom od dronova pronađena je i SIM kartica litavskog operatera. U izvješću se navodi da to izravno ukazuje na to da se Ruska Federacija priprema za let dronova iznad teritorija tih zemalja i testiranje veza s mobilnim mrežama. U izvješću, koje je očito prilično visoke razine, također izravno stoji: "smatramo potrebnim obavijestiti partnere u Poljskoj i Litvi o otkriću SIM kartica poljskih i litavskih provajdera u ruskim bespilotnim letjelicama dugog dometa."

Defense Express ističe kako je to očito na kraju i učinjeno, jer je tjedan dana kasnije to izvješće već bilo na raspolaganju poljskom publicistu. Istovremeno, ova informacija gotovo da nije izazvala odjek u Poljskoj, unatoč činjenici da su još ljeti ruski dronovi počeli redovito letjeti u njezin zračni prostor. A neki od njih su čak i eksplodirali na tlu, kao što se dogodilo 20. kolovoza u blizini sela Osiny u Lublinskom vojvodstvu, koje je 40 km od zračne baze u kojoj se nalaze NATO-ove zračne patrole. Istovremeno, mobilni internet na ruskim dronovima neophodan je za prijenos informacija sa same bespilotne letjelice i podešavanje njezina leta.

Ovisno o dodatnoj opremi instaliranoj na dronovima, Ruska Federacija može primati informacije o radu sustava protuzračne obrane i elektroničkog ratovanja, kao i prenositi vizualne informacije s kamere. Sve to Rusi protiv Ukrajine već dugo i dosljedno koriste. Trenutačno nije poznato jesu li ruski dronovi koji su noćas završili u Poljskoj imali takva sredstva. Istovremeno, pretpostavka nekih analitičara je kako je jedan od zadataka ovog ruskog upada u Poljsku bilo upravo izviđanje poljskog sustava protuzračne obrane, jer su korišteni dronovi koji služe kao mamci, s vrlo malom bojevom glavom. Ta pretpostavka dobiva na snazi obzirom na to da bi velike rusko-bjeloruske vojne vježbe "Zapad-2025" trebale početi 12. rujna u Bjelorusiji.