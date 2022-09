Umirovljenik tužio općinu jer mu nisu htjeli isplatiti božićnicu, ovakvom se raspletu nisu nadali

Mnogi umirovljenici s velikim nestrpljenjem iščekuju trenutak kad će na svojim računima vidjeti božićnice i uskrsnice kako bi im to olakšalo visoke troškove života. No, što kad taj novac ne stigne na račun? Upravo se to dogodilo umirovljeniku koji je zbog toga tužio općinu Čeminac.

Općina prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Osijeku mora isplatiti umirovljeniku zaostale uskrsnice i božićnice od 2018. godine. U roku od 15 dana moraju isplatiti iznos od 3050 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Sud je naložio Općini Čeminac da umirovljeniku plati prouzročeni parnični trošak u iznosu 8437,50 kuna, također s kamatama, piše Glas Slavonije.

Ignorirali zahtjev

U tužbi koju je podnio umirovljenik navodi se da se Općina obvezala u sklopu provedbe programa zaštite socijalnog standarda stanovništva umirovljenicima sa svog područja isplaćivati jednokratnu pomoć u povodu Božića i Uskrsa.

On se u više više navrata obraćao se Općini sa zamolbom za isplatu prigodne pomoći za Uskrs i Božić 2018., 2019., 2020. i 2021. godine, na što se Općina oglušila. Ignorirali su i zahtjev njegova odvjetnika za isplatom te pomoći.

Odvjetnik Općine je u odgovoru na tužbu učinio neupitnim da mu se umirovljenik obraćao sa zahtjevom za isplatu pomoći. Općina Čeminac navela je i to da je u vrijeme dodjele tih jednokratnih pomoći postojalo dugovanje umirovljenika prema njima "što čini prepreku za isplatu pomoći sukladno odlukama Općine". Naveli su da su pomoći planirane proračunom za svaku godinu isplate, pa ih stoga nije moguće retroaktivno isplatiti.

Sud je utvrdio da Odluka o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac propisuje prigodnu pomoć za blagdane Božića i Uskrsa za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe te da propisuje odluku o isplati koju donosi općinski načelnik na temelju odluke općinskog vijeća. Naveli su isto tako kako se u toj odluci nigdje ne navodi da pravo na takvu pomoć nemaju osobe koje imaju dugovanje prema Općini.

U obrazloženju svoje odluke naveli su i to da Općina nije dokazala da je tužitelj imao neko dugovanje prema njima. Sud je visinu božićnica i uskrsnica utvrdio na temelju neformalnih obavijesti Općine Čeminac, jer je vjerojatno da je upravo te iznose s navedenim datumima ta općina faktično isplatila ostalim mještanima općine koji su ispunjavali uvjete.

