Prigožin uputio nove kritike Moskvi: Wagner bi uskoro mogao i nestati

Ruska privatna vojska Wagner uskoro bi mogla prestati postojati, rekao je njezin osnivač Jevgenij Prigožin u videointervjuu koji je dao ruskom vojnom blogeru Semjonu Pegovu koji vodi kanal WarGonzo na Telegramu. Čini se, ipak, kako je to još jednom ponavljanje iste priče.

Prigožin se već više puta žalio na to kako Rusija vodi rat u Ukrajini često govoreći da regularne oružane snage ne daju njegovim ljudima streljivo koje im je potrebno te ponekad optužujući vrhovne čelnike za izdaju. – Sada je to slučaj s isporukom granata koje su nam potrebne na fronti. Danas dolazimo do točke gdje Wagner završava, rekao je Pegovu. – Wagner će u kratkom roku prestati postojati. Postat ćemo povijest, nema razloga za brigu, ovakve stvari se događaju, nastavio je Prigožin. Prošli tjedan, pak, rekao je da njegove trupe trpe velike gubitke zbog nedostatka podrške iz Moskve.

>> VIDEO Veliki požar na skladištu goriva na Krimu guta sve pred sobom

Izrazio je zabrinutost zbog protunapada dobro opremljenih ukrajinskih trupa kod Bahmuta. No, bio je iznenadio i svojom objavom kako će njegove postrojbe kratko vrijeme obustaviti napad na Bahmut kako bi bojište mogli obići američki novinari. Da bi onda rekao kako se samo šalio. Je li i ovom prilikom u pitanju šala, to će se tek vidjeti. Sudeći prema brojnim aktivnostima Wagnera na afričkom kontinentu, vjerojatno se doista i radi samo o šali. Što se stanja u Ukrajini općenito tiče, veliki požar izbio je danas u skladištu goriva u Sevastopolju nakon napada dronom, objavile su tamošnje lokalne vlasti. – Požar bukti u skladištu goriva u zaljevu Kazačja...

Po prvim informacijama, uzrokovao ga je napad dronom, napisao je na Telegramu guverner grada Sevastopolja kojeg je postavila Moskva Mihail Razvožajev, naglasivši da nitko nije ozlijeđen. Šezdesetak vatrogasaca bori se s vatrom koja uništava površinu od oko tisuću četvornih metara i vjerojatno će biti obuzdana tek tijekom večeri, dodao je. – Stanje je pod kontrolom, napisao je Razvožajev, naglasivši da opasnost ne prijeti civilnoj infrastrukturi. Glasnogovornik ukrajinskih oružanih snaga rekao je da nema nikakvih informacija koje bi sugerirale da je za subotnji požar odgovorna Ukrajina. Ruski dužnosnici, jasno, za napad optužuju Ukrajinu.