Ukrajina prvi put slavi Božić 25. prosinca kao Zapad

Nove napetosti između ukrajinske vojske i vlade u Kijevu. Ukrajinsko ministarstvo obrane ponovno je pozvalo Ukrajince iz inozemstva da se vrate kući i pridruže vojnim redovima kako bi branili svoju domovinu od ruske invazije. Međutim, ne postoje planovi povratka muškaraca iz inozemstva ili njihove mobilizacije pod pritiskom, rekao je glasnogovornik ministarstva pravosuđa Illarion Pavljuk. Ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov prije je rekao da se raspravlja o uvođenju pravnih "ograničenja" za ukrajinske muškarce koji se nalaze u inozemstvu. Stotine tisuća Ukrajinaca registrirane su kao ratne izbjeglice u Njemačkoj i drugim zemljama. Muškarcima između 18 i 60 godina koji zadovoljavaju kriterije za vojnu službu nije dopušteno napustiti zemlju, iako su mnogi to učinili. – Ministar poziva sve građane Ukrajine da se pridruže oružanim snagama gdje god da se nalaze – rekao je Pavljuk.

– Odnosi li se to također na Ukrajince iz inozemstva? Bez sumnje. Obrana zemlje u ratno vrijeme je ustavna dužnost svih građana – dodao je. No rekao je da nema planova korištenja sankcija na one koji se nalaze izvan Ukrajine.

BBC je prenio da je ministar obrane Umerov najavio da će se Ukrajinci u inozemstvu između 25 i 60 godina morati javiti za služenje vojske. On je to nazvao "pozivnicom", ali i upozorio da će biti sankcija protiv onih koji se na nju ogluše. Nekoliko dana prije Božića ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apelirao je na borbeni duh svojih sunarodnjaka da ne posustanu u obrani zemlje.

– Potrebna je maksimalna pozornost za obranu, maksimalan napor za državu, maksimalna energija da Ukrajina postigne svoje ciljeve – rekao je Zelenski u svome večernjem videoobraćanju u Kijevu.

Ukrajina prvi put ove godine službeno slavi Božić 25. prosinca po zapadnoj tradiciji, a ne 7. siječnja u skladu s pravoslavnim običajima.

– Sada, prije Božića, svi u našoj državi moraju zapamtiti da je ovo vrijeme za koncentraciju, vrijeme za rad – rekao je Zelenski. Sudbina zemlje bit će odlučena u regijama Harkiva, Luhanska, Donjecka, Zaporižja i Hersona, koje je Rusija napala.

I Rusija ima problema s mobilizacijom. Tako će ruski vojni obveznici od jeseni sljedeće godine digitalno primati obavijesti o novačenju, objavio je jučer Kremlj. Ročnici se više neće morati pojavljivati osobno u uredima za novačenje u svojim okruzima, u skladu sa zakonima koji su trenutno na snazi. Dodatno, vojska će otvoriti mjesto zamjenika ministra za pitanja digitalizacije.

U travnju je Putin potpisao zakon koji pojednostavljuje poziv u vojnu službu. Pozivnice se više neće trebati uručivati osobno, a ročnici prijavljeni online više neće moći napustiti Rusiju prije nego što se jave za službu. Novi zakon izazvao je zabrinutost da će doći do novog vala mobilizacije za bojišta u Ukrajini.

