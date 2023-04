Ukrajina najavila snažnu ofenzivu: 'Spremni smo pokazati željeznu šaku'

Ukrajina je objavila u petak da je gotovo spremna pokrenuti veliku kopnenu ofenzivu kako bi oslobodila okupiranu zemlju, nakon što je Rusija raketirala gradove u noći na petak i ubila najmanje 25 civila u svojim prvim većim zračnim napadima u gotovo dva mjeseca. Rat se približava ključnoj točki nakon višemjesečne ruske zimske ofenzive koja je postigla malo uspjeha unatoč najkrvavijim borbama do sad. Kijev priprema protuofenzivu sa stotinama tenkova i oklopnih vozila sa zapada.

Cilj je istjerati Rusiju iz gotovo jedne petine teritorija Ukrajine koji je okupirala i anektirala. "Čim budu postojali Božja volja, vrijeme i odluka zapovjednika, učinit ćemo to", rekao je ukrajinski ministar obrane Oleskij Reznikov na online brifingu za novinare. Ukrajina je "spremna u visokom postotku" s modernim oružjem pokazati "željeznu šaku", rekao je ukrajinski ministar. U središnjem gradu Umanu, vatrogasci su se borili s požarom u stambenoj zgradi pogođenoj ruskim projektilom. Ubijena su najmanje 23 civila, uključujući četvero djece, rekli su dužnosnici.

Val ruskih raketnih napada preko noći bio je prvi od početka ožujka. Rusija je izvodila slične napade gotovo svaki tjedan u većem dijelu zime, no oni su oslabili dolaskom proljeća. Zapadne zemlje rekle su da Moskvi ponestaje projektila. Moskva je objavila da su mete njezinih noćnih napada bile lokacije ukrajinskih pričuvnih snaga. Tvrdi da su napadi bili uspješni i da su ih spriječili da dođu do fronte, no nije iznijela nikakve dokaze koji bi to poduprli.

Projektil koji je pogodio kuću u jugoistočnom gradu Dnjipru usmrtio je dvogodišnje dijete i 31-godišnju ženu, rekao je regionalni guverner Sergij Lisak. Glavni grad Kijev bio je poprište eksplozija u ranim satima, kao i središnji gradovi Kremenčuk i Poltava te južni Mikolajiv. Dvije osobe ranjene su u mjestu Ukrajinka južno od Kijeva, rekli su dužnosnici. "Ovaj ruski teror mora naići na pošten odgovor Ukrajine i svijeta", napisao je predsjednik Volodimir Zelenskij u objavi na Telegramu. "I hoće", dodao je.

Ukrajina je brzo napredovala u drugoj polovici 2022., ali je držala svoje snage u obrani posljednjih pet mjeseci. Rusija je u međuvremenu pokrenula veliku zimsku kampanju i mobilizirala stotine tisuća rezervista i regrutirala zatvorenike. Unatoč najtežoj kopnenoj borbi u Europi od Drugog svjetskog rata, Moskva je zauzela malo dodatnog teritorija i uglavnom se usmjerila na mali rudarski grad Bahmut, gdje Ukrajinci izdržavaju gotovo godinu dana.

Kijev i zapadne zemlje nadaju se da će pritisak tisuća ukrajinskih vojnika obučenih u zapadnim bazama, uz stotine nedavno doniranih tenkova i oklopnih vozila, promijeniti dinamiku rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je u petak da je potpisao dekret kojim se ljudima koji žive u dijelovima Ukrajine pod kontrolom Moskve nudi put do ruskog državljanstva. To znači da bi oni koji to odbiju mogli biti deportirani. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači prošle godine uz tvrdnju da vlada u Kijevu predstavlja prijetnju. Ukrajina i njezini zapadni saveznici rusku invaziju opisuju kao neizazvani osvajački rat.

