Njemački i britanski tenkovi stigli u Ukrajinu: 'Vjerujemo da mogu utjecati na situaciju na frontu'

Prvi britanski tenkovi Challenger 2 stigli su u Ukrajinu gdje su u toku pripreme za eventualni protunapad nakon Ruske ofenzive koja je krenula u veljači. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov snimio se tijekom vožnje u jednom od tenkova i zahvalio Britancima na poslanim vozilima. Iz Ujedinjenog Kraljevstva rekli su još u siječnju kako Ukrajini namjeravaju poslati 14 ovakvih primjeraka. Ukrajinski ministar je na Twitteru uz video napisao: "Bio je užitak provozati se u prvom Ukrajinskom Challengeru 2. Tenkovi su nedavno stigli iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ovi izvanredni strojevi uskoro će krenuti u borbene misije."

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN