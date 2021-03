Uhićena supruga najvećeg živućeg kriminalca: Ova ljepotica zbog oca i nije mogla završiti drugačije

Nije to bila ljubav na prvi pogled. Iako danas mnogi mediji pišu, odnosno jedni od drugih krivo prepisuju kako se tada 17-godišnja Emma Coronel Aispuro 2007. godine, čim ga je ugledala, zaljubila u 32 godine starijeg Joaquína El Chapa Guzmána, utamničenog šefa najozloglašenijeg kartela na svijetu, onog iz meksičke Sinaloe, ona je sama još prije pet godina opovrgnula takve glasine.

Rekla je to u svom prvom medijskom istupu, za vrijeme intervjua s meksičkom istraživačkom novinarkom Anabel Hernández koja je u toj zemlji nekoliko puta proglašavana najboljom novinarkom i koja je poznata upravo zbog pisanja o tamošnjim kartelima. Tog dana kad su se Emma i El Chapo upoznali mjesto radnje bio je Canelas, mjestašce od kakvih osamstotinjak duša smješteno u brdima na sjeverozapadu Meksika, u takozvanom Zlatnom trokutu između Sinaloe, Duranga i Chihuahuae.

– Plesala sam sa svojim dečkom na seoskoj zabavi koju su moj otac i mještani priredili te večeri. Na plesnom podiju bilo je mnogo ljudi, i u jednom trenutku u toj gužvi Joaquin i ja smo se, dok sam ja plesala sa svojim, a on sa svojom partnericom, slučajno blago okrznuli tijelom o tijelo. Pogledi su nam se sreli, on mi se zavodnički nasmiješio, i to je bilo prvi put u životu da sam ga vidjela. Nakon nekoliko minuta do mene je došao drugi muškarac, ne sjećam mu se imena, i rekao mi kako me gospodin s kojim sam se maloprije sudarila na plesnom podiju moli za jedan ples. „OK, može, zašto ne“, uzvratila sam. Nije to bilo ništa čudno, na takvim zabavama ionako su svi plesali sa svima, stari s mladima, oženjeni i udani sa slobodnima. Na podiju smo proveli desetak minuta i nakon toga nisam ga vidjela mjesecima. Bio je šarmantan i ostavio je dojam na mene, ali ne, to nikako nije bila ljubav na prvi pogled – priznala je Emma još prije pola desetljeća.

Bio je to ples koji će je 14 godina kasnije koštati slobode i zbog kojeg bi mogla, iako joj sudska bitka tek predstoji, završiti na dugogodišnjoj robiji.

Prokrijumčarila tone marihuane

Emmi Coronel Aispuro prošlog su ponedjeljka u zračnoj luci Dulles nedaleko od Washingtona prišli policajci i agenti FBI-a te je obavijestili kako je upravo uhićena. Stavili su joj lisice na ruke i odvezli je na ispitivanje. Razlog? Prekogranični šverc tone marihuane, pet kilograma kokaina, oko kilogram heroina i petstotinjak grama metamfetamina. Vrijednost te robe nešto je manja od 12 milijuna kuna. Tek kap u moru onoga što je u svome životu prokrijumčario njezin suprug, ali dovoljno da bi je vlasti SAD-a na dugo vremena strpale iza rešetaka.

Pogotovo kad se tome pridoda još jedna optužba, ona da je 2015. godine pomogla El Chapu da pobjegne iz strogo čuvanog meksičkog zatvora kroz 1,6 kilometara dug tunel koji je vodio u njegovu ćeliju. Je li to sve činila iz ljubavi prema suprugu ili je njezina glavna motivacija bio strah od onoga što bi se moglo dogoditi u slučaju da odbije „plesati“ onako kako joj on naredi? Je li njihov prvi susret doista bio tako nevin i slučajan ili je sve bila tek dobro izrežirana priča? Kako bismo pokušali odgovoriti na to pitanje, moramo se vratiti tri desetljeća unatrag. Navodno pukom igrom slučaja Emma je 2. srpnja 1989. godine rođena u bolnici u predgrađu San Francisca, i to zato što je njezina majka Blanca Estela Aispuro tih tjedana bila u posjetu rodbini.

Rođenjem na teritoriju SAD-a automatski je stekla američko državljanstvo, a s obzirom na to da su joj i otac i majka Meksikanci, dobila je i meksičko. Čim se njezina majka oporavila od porođaja, s kćeri se vratila u La Angosturu, zabito mjestašce u već spomenutoj meksičkoj pokrajini Duranga smještenoj na teritoriju kartela Sinaloa. Kako su opisivali njezini sumještani, još kao dijete sanjala je o životu u velikim gradovima, blještavilu i raskošnim zabavama o kojima je čitala u novinama ili ih gledala na televiziji. Ne može se reći da kao mala djevojčica uopće nije putovala ili da je živjela u siromaštvu. Glavne zasluge tome pripadaju njezinu ocu Inesu Coronelu Barrerasu, koji se u javnosti predstavljao kao malo imućniji farmer, stočar i vlasnik nekoliko rančeva na području Duranga.

Foto: Newscom, DPA, Reuters, Xinhua/Pixsell, Instagram

Javna tajna bila je da je Emmin otac još i tada pa sve do uhićenja 2013. godine bio jedan od niže rangiranih pukovnika u sinaloanskom kartelu. Počeo je kao uzgajivač marihuane i opijuma još u ranim danima kartela, a danas služi desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog krijumčarenja droge i oružja. Iako ona to u javnosti nikada nije priznala, a tada to možda nije ni znala, upravo je njezin otac bio taj koji je spojio nju i nekada najmoćnijeg kriminalca na svijetu. Bio je sam konac 2006. kad je zbog nekih razgovora koje je želio uživo obaviti sa svojim podređenima u Canelas osobno stigao sam El Chapo.

Kako je izuzetno rijetko tamo zalazio, u njegovu čast u mjestu je priređena zabava na kojoj je Emma, kako je to i sama prepričala, susrela šefa kartela. Teško je povjerovati da, s obzirom na to da joj je otac radio za njega, a njezin ujak Ignacio Vilarreal bio jedan od ljudi u koje je El Chapo imao najviše povjerenja, nije znala tko je bio muškarac koji joj se onako zavodnički nasmiješio. To je li kao 17-godišnjakinja odrasla u takvom okruženju uopće imala ikakvog izbora kad je taj ples bio u pitanju, nije teško zaključiti.

Ludo se zaljubio u Emmu

Nakon tog se prvog susreta El Chapo, čije seksualne apetite doista nije bilo lako zadovoljiti, čemu svjedoči i činjenica da iza sebe ima tri braka (Emma mu je četvrta supruga), nebrojeno mnogo ljubavnica i devetnaestero djece, nastavio u kolikoj-tolikoj tajnosti viđati s tada maloljetnom djevojkom. Tako barem glasi neslužbena verzija, dok je ona službena ipak ponešto romantičnija. Meksički narkobos, koji se toliko ludo bio zaljubio u Emmu, odlučio je pričekati nešto više od pola godine prije nego što je, nekoliko dana prije njezina osamnaestog rođendana, na motoru sa svitom od još kakvih, ako je vjerovati svjedočenjima mještana, četristotinjak ljudi, spektakularno ušao u tu meksičku zabit.

Te večeri u mjestu je u sklopu “Kava i guava festivala“ organiziran i izbor u natjecanju ljepote. Bio je to najveći društveni događaj koji se u Canelasu i okolici održavao svake godine. El Chapo, koji se nalazio u publici, sa zanimanjem je pratio kako na pozornicu jedna za drugom izlaze najljepše djevojke iz tog kraja. Ishod natjecanja nije mu predstavljao nekakvo iznenađenje s obzirom na to da je prije toga potplatio suce kako bi upravo Emmu proglasili pobjednicom. Gotovo odmah nakon što je na glavu stavila krunu koja ju je označila kraljicom ljepote na pozornicu je izašao 164 centimetra visok Joaquín El Chapo Guzmán, kleknuo pred četiri centimetra višu i tada gotovo tri puta mlađu Emmu i zaprosio je pred cijelim mjestom. Tko bi odolio takvom proscu?

Na cjelonoćnu zabavu koju je kasnije priredio doveo je tri benda koja su u čast kraljice ljepote izvodila narcocorride – mješavinu latinonarodnjaka i hip-hopa, koja, premda zabranjena na tamošnjim radijskim postajama, uživa podjednako golemu popularnost među starijom i mlađom publikom. S obzirom na to da je Emma tada još uvijek bila maloljetna, Guzman je sa ženidbom morao pričekati nekoliko dana, a zatim je točno na njezin osamnaesti rođendan priredio vjenčanje na kojem su tada postali i do danas ostali – suprug i supruga. Za razliku od prosidbe koja je bila megalomanski izvedena, svadba je priređena u krugu najuže obitelji. Na njoj je bilo jedva pedesetak uzvanika, a nisu išli ni u crkvu, nego ih je svećenik došao vjenčati u kuću njezinih roditelja.

Rodila blizanke s El Chapom

Odmah idućeg dana, umjesto na medeni mjesec, par je otputovao u Culiacan, glavni i najveći grad Sinaloe u kojem se nalazila i El Chapova baza. Emma se tamo preselila doslovce preko noći, a u Culiacanu je završila i posljednji razred srednje škole te upisala studij novinarstva. Zanimljiva je činjenica da je od početka braka više vremena provodila bez El Chapa nego u njegovu društvu. Razlog tome bio je taj što je šef kartela Sinaloa još od 2001. bio lice s tjeralice. Tada je uspio pobjeći iz strogo čuvanog meksičkog zatvora Puente Grande u – košari za rublje.

Kako bi mu to pošlo za rukom, potkupio je čak 78 zaposlenika uključujući i upravitelja kaznionice. Bijeg je odradio tako da je zamolio čuvare da ga puste u praonicu rublja, nakon čega se uvukao u jednu od velikih košara s prljavim rubljem koja je zatim bez ikakvih provjera u kamionu izvezena iz zatvora. Emma bi ponekad, kako je sama priznala, supruga viđala gotovo svakog tjedna, a zatim bi došao period u kojem ga ne bi vidjela mjesecima.

Foto: Newscom, DPA, Reuters, Xinhua/Pixsell, Instagram

– Kad je magazin Forbes proglasio mog supruga jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, on mi je iznervirano rekao: “Gdje je to bogatstvo, vidiš li ga ti? Jer ja sigurno ne vidim.“ I to je bilo točno. Živjeli smo dobro, ništa nam nije nedostajalo, ali to sigurno nije bio raskošan život. Ako je odlazak u restoran ili kupnja malo skupljeg komada odjeće tolika raskoš, onda da, bili smo bogati – kazala je u jednom od svojih prvih medijskih istupa.

Četiri godine nakon sklapanja braka par je dobio dvije djevojčice, blizanke Mariju i Emalie. Na suprugovo inzistiranje Emma je curice rodila u Los Angelesu kako bi dobile državljanstvo SAD-a. El Chapo joj je također naredio da u papirima navede da se ne zna tko im je otac, a sve zbog toga kako jednog dana ne bi imale pravnih problema ako on bude stjeran pred lice pravde. A to se dogodilo 22. veljače 2014., dok je obitelj bila na odmoru u gradu Mazatlanu na zapadnoj obali Meksika. U resort u kojem su odsjeli upao je kordon specijalaca, a narkobos im se predao sasvim mirno, nije ni pokušao pobjeći. Ubrzo je prebačen u El Altiplano – najstrože čuvani zatvor u zemlji smješten u blizini Ciudad de Méxica, ali tamo se nije predugo zadržao.

U srpnju 2015. pobjegao je na, blago rečeno, filmski način, o čemu su mediji diljem svijeta danima izvještavali. Guzmánova „vojska“ iskopala je 1,6 kilometara dug tunel koji je vodio ravno do njegove ćelije, a otvor tog tunela bio je skriven ispod kadice za tuširanje. Nisu mogli kopati na slijepo, nego im je trebala točna lokacija ćelije, što su riješili tako što su svom šefu prošvercali pametni sat koji u sebi ima GPS lokator. To je, kako je ovog tjedna objavilo ministarstvo pravosuđa SAD-a, učinila upravo Emma Coronel Aispuro. Supružnici su se tada često viđali, kako je Emma navela, češće nego dok je on bio na slobodi, a bilo im je dopušteno i da sami provedu neko kraće vrijeme kad bi ona došla u posjet.

U svakom slučaju El Chapa, kojeg je u tunelu če kao motor kojim se dovezao do izlaza, nakon čega je u blindiranom terencu prebačen do aerodroma te zatim i avionom natrag do Sinaloe, ponovno su priveli već u siječnju iduće godine. Opet je odveden u El Altiplano, isti zatvor iz kojeg je šest mjeseci ranije uspio pobjeći.

– Odmah sam sjela na avion i krenula prema El Altiplanu. Ovoga puta morala sam čekati tri dana da mi uopće dopuste da ga vidim. Rekli su mi da imam 15 minuta za razgovor, a s nama su cijelo vrijeme u prostoriji bili maskirani i naoružani policajci koji su na glavama imali kamere koje su cijelo vrijeme snimale. On je bio u lisicama, nisu nam dali ni da se dotaknemo. Na izlasku mi je rekao da se ne brinem i da će sve biti u redu – kazala je otprilike mjesec dana kasnije u svom prvom javnom medijskom istupu.

Bio je to tek početak osmišljene medijske kampanje na kojoj je inzistirao sam El Chapo. Do tada su informacije o njegovoj supruzi u javnost dolazile na kapaljku, a na internetu se mogla pronaći tek jedna njezina fotografija, ona s izbora ljepote iz 2007. godine na kojoj je proglašena pobjednicom. Nakon što je dala prvi intervju, u iduće tri godine više je puta pristala iznijeti svoju stranu priče kako za novine tako i pred televizijskim kamerama. Naravno, u svim tim intervjuima optuživala je medije da su od njezina supruga napravili sliku krvoločnog narkobosa, uvijek inzistirajući na tome da ona ništa nije znala o njegovim poslovima s drogom, oružjem, pa ni o njegovim susretima s brojnim ljubavnicama. Nakon što je El Chapo početkom 2017. prebačen u SAD, točnije u New York, za njim je ubrzo stigla i njegova supruga.

Više puta je pokušavala ishoditi dozvolu da ga vidi, ali to joj nije dopušteno. Nisu im dozvolili čak ni da se čuju telefonom. U fokus javnosti ponovno je dospjela nakon što je u studenom 2018. krenulo suđenje El Chapu, koje je bilo toliko razvikano da je u to vrijeme proglašeno glavnom turističkom atrakcijom New Yorka. Većom čak i od Empire State Buildinga, Times Squarea i Kipa slobode. Na stotine ljudi svakog je dana stajalo pred sudnicom kad bi u nju dovodili najvećeg živućeg kriminalca.

Suđenje je potrajalo nešto više od tri mjeseca, a Emma je dolazila baš na svako ročište. Uvijek sređena od glave do pete, gotovo nestvarno smirenog izraza lica, ulazila bi u sudnicu, sjedala na mjesto u drugom redu koje je bilo rezervirano za nju te bi u prolazu ponekada uspjela namignuti ili poslati poljubac svom suprugu. I dalje povremeno medijski istupajući, uvijek je inzistirala na tome kako je El Chapo nevin. Čak i dok je slušala gnjusna svjedočenja o tome kako je silovao 13-godišnje djevojčice, kao i svjedočenja više njegovih ljubavnica od kojih je s nekima i gol bježao kroz, opet, podzemne tunele dok bi policija pretraživala kuću, izraz lica joj se ne bi mijenjao.

Meksička Kim Kardashian

– Ne vjerujem niti uopće mogu zamisliti svog supruga kako bi na neprikladan način dotaknuo bilo koju ženu, a kamoli učinio to za što ga optužuju – govorila je Emma kojoj su za vrijeme suđenja američki tabloidi zbog njihove fizičke sličnosti dodijelile titulu „meksičke Kim Kardashian“. Nisu sasvim pogriješili jer u mjesecima prije i nakon suđenja moglo se vidjeti kako neki dio nje žudi za takvim životom. Novca za to je, bez ikakve sumnje imala, samo ga nije smjela pokazivati dok joj je suprug bio na slobodi. Nakon što je završio u zatvoru pokrenula je modnu kuću koju je nazvala njegovim imenom, a na odjeću je stavljala njegov lik.

Foto: Newscom, DPA, Reuters, Xinhua/Pixsell, Instagram

Dok je trajalo suđenje, počela se promovirati na društvenim mrežama, a njezin Instagram profil u nekoliko je tjedana počelo pratiti pola milijuna ljudi. Objavljivala je fotografije s putovanja, restorana, rođendanskih zabava, izlazaka. Počela se daleko previše medijski eksponirati, a ta pažnja očito joj je godila.

Međutim, suprug joj je ubrzo preko odvjetnika poručio da se smiri. Obrisala je gotovo sve fotografije s društvenih mreža, ostavila je njih tek pet. Prestala je davati intervjue. Čim je počela živjeti svoj san morala je stati. Bio je to onaj san o kojem je maštala još kao djevojčica odrastajući u meksičkoj zabiti. San koji joj je El Chapo istovremeno i omogućio i uskratio onim prvim plesom prije četrnaest godina. Sada bi zbog tog plesa mogla godinama mogla ostati u ćeliji. Plešući sama sa sobom.