Ugostitelj zavapio: Sada je katastrofalno. Ne mogu odlučiti da mi konobar ima 3000 eura plaće

U Hrvatskoj je manjak konobara, a odljev kvalitetnih radnika u inozemstvo traje godinama. Vedran Jakominić, predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre, kaže da su ugostitelji pravodobno upozoravali na taj i druge nevolje s kojima se suočavaju u poslovanju.

– Da bismo razumjeli situaciju, moramo se vratiti unatrag, do ulaska u Europsku uniju, kada su ljudi počeli odlaziti u inozemstvo raditi u boljim uvjetima i za veće plaće. Upozorili smo da će do tog odljeva doći i da ćemo morati uvoziti radnu snagu, prvo iz bližih zemalja, a onda i iz dalekih. Nažalost, to se i dogodilo – rekao je Jakominić za N1 televiziju.

Kaže kako neprestano apeliraju da im se omoguće bolji uvjeti otkako je stopa PDV-a u ugostiteljstvu dignuta na 25 posto.

– Ne mogu odlučiti da mi konobar ima 3000 eura plaće ako moji poslovni rezultati to ne mogu pratiti. A da bi se to moglo, tražili smo spuštanje stope PDV-a u ugostiteljstvu, koja je najveća u EU, promjenu poreznih stopa na plaće, legalizaciju napojnice, reguliranje privremenog i povremenog rada, vaučere za rad… – rekao je.

Dodao je i kako su tražili da im se osigura povremeni rad kako bi mogli pozvati frenda kad je gužva u kafiću da 'uleti' na tri, četiri sata i da se to plati, da bude legalno.

– To bi rasteretilo i svadbe i razne druge evente. Međutim, ništa od toga nije se dogodilo pa sada imamo katastrofalnu situaciju – objašnjava.

Rekao je i kako su se veselili legalizaciji napojnica preko POS uređaja, no i da se razočarao.

– Veselili smo se legalizaciji kartičnih napojnica, no odlučeno je da se mora fiskalizirati i gotovinska napojnica. A način na koji je to određeno neizvediv je. To je možda izvedivo u restoranima s Michelinovom zvjezdicom gdje imate tri konzumacije za večer i gdje gostu donesete kuvertu s računom, a on vam da karticu ili gotovinu pa vi to fiskalizirate i imate dva računa. Ali kad radite u kafiću pa vam netko ostavi 20 centi napojnice i ode, vi ste u problemu. On je po zakonu dužan uzeti račun, a vi morate tih 20 centi fiskalizirati točno na taj račun koji je odnio. Znači, ako ne zapamtite broj računa, u prekršaju ste ili s tih 20 centi morate trčati do blagajne kako biste ih pridružili računu. Fiskalizaciju napojnica trebalo bi urediti tako da na kraju dana konobar prebroji koliko je bakšiša dobio i onda to pridruži računima koje je fiskalizirao – rekao je za N1.

